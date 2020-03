Thaddeus Young en baisse de 31 pour fermer The Spectrum

Avec la saison 2019-20 suspendue temporairement en raison de la soudaine éclosion de COVID-19 et le plus tôt nous pourrions voir le basket-ball à nouveau à la mi-avril, chez Sixers Wire, nous décidons de continuer à faire du basket-ball un peu.

Normalement, nous discuterions des horaires des séries éliminatoires à venir et de ce que les Sixers devront faire pour faire une course profonde dans les séries éliminatoires, mais nous nous concentrons maintenant sur l’histoire des Sixers. Nous nous concentrerons sur un jeu ou un moment spécifique chaque jour de leur histoire pour nous souvenir des bons vieux jours.

13 mars 2009

Les Sixers étaient en train de se positionner pour les éliminatoires tout en accueillant le futur recrue de l’année Derrick Rose et les Chicago Bulls. Philadelphie a été coincée dans la médiocrité alors qu’elle se débattait en entrant dans le match avec un dossier égal à .500 de 31-31.

La grande raison pour laquelle on se souvient de ce jeu est qu’il s’agissait du dernier match au Spectrum où les Sixers ont joué au basket-ball jusqu’en 1996 avant de déménager dans le bâtiment maintenant connu sous le nom de Wells Fargo Center. Ils ont remporté un championnat en y jouant en 1983 sous la direction de Julius «Dr. J ”Erving, Mo Cheeks et Moses Malone et ils ont eu beaucoup de saisons formidables par la suite sous la direction de Charles Barkley.

Avec la démolition annoncée pour l’ancien bâtiment, les Sixers voulaient y jouer un dernier match en mars 2009.

Les Sixers étaient dirigés par Thaddeus Young qui a perdu 31 points sur un tir de 14 pour 21 et a récolté cinq rebonds tandis qu’André Iguodala a récolté 25 points, six rebonds et cinq passes décisives. Samuel Dalembert, qui avait quatre blocs dans le match, a eu un rejet critique de Rose tard ce qui a mené à un dunk échappé Young pour sceller la victoire 104-101.

Avec Erving et d’autres grands Sixers sur le terrain, Young a déclaré aux journalistes en post-match:

On a toujours l’impression que c’est une soirée spéciale quand on voit ces gars. Ces gars sont une grande partie de l’histoire des Sixers et vous voulez vraiment aller là-bas et avoir une belle performance pour eux. Et nous l’avons fait.

Philadelphie gagnerait une graine de 6 dans les séries éliminatoires cette saison avant de courir dans le Magic d’Orlando au premier tour. Iguodala a mené Philadelphie à une victoire bouleversée dans le match 1 quand il a fait un sauteur difficile tard et Young a ensuite eu un seau gagnant. dans le match 3 pour prendre les devants 2-1, mais le Magic répondrait et finirait par gagner la série 4-2.

Le Magic allait atteindre la finale de la NBA avant de s’incliner 4-1 contre les Lakers de Los Angeles.

Young passerait cinq saisons de plus à Philadelphie avant d’être envoyé chez les Timberwolves du Minnesota au début de «The Process». Il a récolté en moyenne 13,7 points et 5,5 rebonds en sept saisons à Philadelphie. Ironiquement, il joue maintenant pour les Bulls après avoir signé avec eux en agence libre.

Quant au Spectrum, il a tenu bon jusqu’à sa démolition en novembre 2010. Il a ouvert ses portes en 1967 lorsque les Sixers et les Flyers de Philadelphie de la LNH ont emménagé.

.