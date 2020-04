The Action Network NBA King of the Hill Tournament Sweet 16 Cotes de paris, calendrier

Crédit:

13 avr.2020 09:13 EDT

Ici à The Action Network, nous avons pour mission de déterminer le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA. Pour ce faire, nous avons publié une tranche de 64 joueurs pour ce tournoi, et il y a quelques semaines, nous avons commencé à simuler les premier et deuxième tours. Vous pouvez revoir tous ces jeux ici.

Ces deux premiers tours sont maintenant terminés, et nous allons passer au Sweet 16 à partir de ce soir. Et, l’homme, les matchs sont juteux: Kawhi contre Dame, Giannis contre Towns et Harden contre Curry, pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous avons également des Cendrillon qui sont toujours en vie à Gordon Hayward, Kristaps Porzingis et Nikola Jokic.

Voir ci-dessous pour le calendrier Sweet 16 + les cotes de paris pour tous les matchs.

Cliquez pour le support mis à jour.

Lundi 13 avril: La région de Kawhi

1. Kawhi Leonard contre 4. Damian Lillard

Propagé: Kawhi -4.5

Moneyline: Kawhi -700, Lillard +500

Plus / moins: 17,5

2. Kevin Durant contre 6. Jaylen Brown

Propagé: Durant -4,5

Moneyline: Durant -800, marron +600

Plus / moins: 17,5

Mardi 14 avril: La région LeBron

1. LeBron James contre 12. Gordon Hayward

Propagé: LeBron -5.5

Moneyline: LeBron -2500, Hayward +1500

Plus / moins: 17,5

2. Kyrie Irving contre 11. Kristaps Porzingis

Propagé: Kyrie -2,5

Moneyline: Kyrie -170, Porzingis +150

Plus / moins: 18,5

Mercredi 15 avril: La région de Giannis

1. Giannis Antetokounmpo contre 4. Karl-Anthony Towns

Propagé: Giannis -4,5

Moneyline: Giannis -700, Villes +500

Plus / moins: 17,5

2. Anthony Davis contre 3. Ben Simmons

Propagé: AD -3,5

Moneyline: AD -400, Simmons +300

Plus / moins: 17,5

Jeudi 16 avril: La région de Harden

1. James Harden contre 5. Stephen Curry

Propagé: Durcir -3,5

Moneyline: Durcir -400, Curry +300

Plus / moins: 17,5

2. Joel Embiid contre 11. Nikola Jokic

Propagé: Embiid -2.5

Moneyline: Embiid -190, Jokic +160

Plus / moins: 18,5