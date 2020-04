The Fumble Dimension sort «du parc»

S’il y a une équipe de baseball dont nous aimons parler dans les laboratoires SB Nation, ce sont les Mariners de Seattle, de mon poste d’équipe Ichiro en 2019 au documentaire de Dorktown sur toute l’histoire de l’équipe. Est-ce à dire que nous avons fini de faire du contenu Mariners?

Pas même près. Il est temps d’amener les Mariners à la dimension Fumble!

Nous allons prendre une vieille équipe de Mariners et essayer de renverser leur fortune dans Out Of The Park Baseball 21. OOTP est un simulateur très textuel qui nous permet de saisir ce que notre équipe doit faire. Au lieu de dire à un lanceur de lancer un curseur, ou de viser et de sélectionner la puissance de tangage, nous suggérerons s’il faut lancer au contact, lancer autour, etc.

Donc, nous allons faire un jeu complet de 162 matchs (et les séries éliminatoires si nous y arrivons) à travers le base-ball OOTP de la manière Fumble Dimension. Félicitations, vous êtes un Seattle Mariner.

Vous allez avoir la possibilité d’ajouter toute entrée que vous souhaitez que je lance lorsque c’est votre tour d’appeler le jeu. D’après ce que je comprends, il y a quatre scénarios principaux dans Out Of The Park 21.

Pitching sans personne sur la base:

Emplacement avec des coureurs sur la base:

Frapper sans personne sur la base:

Frapper avec des coureurs sur la base:

Nous voulons créer quatre scénarios de séquence que nous pouvons utiliser et parcourir tout au long de la saison pour voir ce que nous pourrions faire avec une équipe de Mariners. Nous aurions pu utiliser un générateur de nombres aléatoires, mais cela ne semble pas assez Fumble Dimension.

Dans notre formulaire Google, veuillez faire attention à l’image donnée pour chaque choix ainsi qu’aux choix sous l’image. Toutes les commandes possibles ne sont pas toujours bleues, puisque le baseball est situationnel, certaines commandes le sont aussi.

Si un choix est grisé et qu’il n’y a pas d’option à choix multiple, cela signifie que la commande n’est pas possible dans la situation actuelle. S’il y a un choix mais que l’image a une commande grisée, cela signifie que la commande est situationnelle.

Par exemple: voici à quoi ressemble le tableau de commande lorsqu’il y a un coureur sur la troisième base et aucun coureur sur les autres bases.

Remarquez comment le coureur a la possibilité de voler à la maison et ne peut pas voler les autres bases? Le jeu ne le permettra pas, car aussi drôle que cela puisse être, ce serait trop stupide, même pour la dimension Fumble.

Pour compléter l’algorithme du gestionnaire humain, remplissez ce formulaire Google! Suivez également Kofie et Jon sur Twitter pour rester à jour! GO MARINERS.