The Good Guys: All Hail Duncan Robinson, le roi du transfert 2020

Comme nous n’avons que du temps à disposition, je voulais en utiliser pour parler des joueurs de la NBA qui sont vraiment excellents dans les zones concentrées. Pas les superstars qui sont douées pour tant de choses, mais les gars qui sont géniaux pour des choses très spécifiques.

Commençons par Duncan Robinson, le champion des transferts de 2020.

Robinson était un agent libre non repêché en 2018 venant du Michigan. Il a joué principalement dans la G-League la saison dernière. Il a signé un contrat non garanti d’un an pour 1,6 million de dollars cette saison. Et il est l’un des meilleurs tireurs absolus de la ligue.

Mais spécifiquement, Robinson s’intègre dans un mécanisme clé que les Heat ont intégré de plus en plus depuis que LeBron James est parti pour Cleveland. Depuis 2016-2017, les Heat se classent parmi les cinq premiers dans les points produits par les transferts de la ligue. Cette année, ils sont n ° 1 pour la deuxième fois en trois saisons.

Bien qu’ils soient premiers cette saison dans les possessions de transfert (entraînant une tentative de tir, une faute ou un chiffre d’affaires par Synergy Sports), ils sont également deuxièmes en points par possession – la rare combinaison de faire quelque chose avec la fréquence la plus élevée et de le faire à une version élite.

Et la principale raison en est Robinson.

Robinson tire 47,9% sur les tirs de transfert cette saison, presque tous des 3, à un eFG absolument absurde de 71,1% sur ces tirs. Pour mettre cela en contexte, sur les 80 joueurs ayant au moins 50 possessions de transfert cette saison, Robinson se classe premier en eFG%. Le prochain plus proche est Khris Middleton qui tire huit points de pourcentage de moins en eFG.

(Note latérale: ne pas être ce gars-là, mais c’est un autre cas où toute la chose «le basket-ball est en partie une question de maths» bute la tête dans la situation. Middleton tire 54% du terrain sur ces tirs, mais beaucoup d’entre eux sont des entraînements ou des tirs de milieu de gamme. Donc Robinson marque plus par possession. Pour chaque 10 tirs des transferts qu’ils ont pris cette saison, Middleton marque un peu plus de 12 points. Robinson marque 13.)

Le secret de cette combinaison de tueur qui déverrouille Robinson n’est pas seulement sa capacité de tir fou et son habileté à naviguer dans le transfert, mais Bam Adebayo.

Adebayo a émergé cette saison comme non seulement un grand grand homme, mais aussi l’un des plus qualifiés. Il est comme une version B plus athlétique de Nikola Jokic en termes de polyvalence. Cela signifie également que dans ces sets, lorsqu’il fournit le transfert et passe au crible le défenseur de Robinson, il n’y a aucune chance que le joueur le rattrape.

Adebayo fait un pas supplémentaire ici, mais le plus important est la taille et la taille de l’écran:

Robinson et Adebayo ont également une chimie impressionnante, pouvant lire l’espacement et se déplacer de concert:

Cela semble simple et répété, mais souvent, la synchronicité n’est pas quelque chose qui vient naturellement.

Robinson cette saison tire 49% sur 3 points des passes d’Adebayo, et Adebayo a une moyenne de 12 points de passes décisives par match, la plupart de ceux provenant des sets de Dribble Hand Off (DHO). Cette combinaison rôtit absolument les défenses.

Ce n’est pas seulement Adebayo, cependant, c’est la combinaison, et la taille et la capacité de Robinson à tirer sur les défenseurs sont énormes. La meilleure façon de contrer cet ensemble est de commuter. Boston est absolument la meilleure équipe de la ligue pour ce qui est de couper le ballon; leur communication est sans aucun doute la meilleure de la ligue.

Marcus Smart suit Robinson ici et appelle au changement alors que Robinson entre dans le DHO. Hayward lit et se met directement face à Robinson. De l’argent en tout cas.

The Heat a également construit de nombreuses façons de perturber la poursuite dans leurs sets pour donner une séparation à Robinson. Ici, le Heat a exécuté Robinson sur trois écrans, dont le DHO pour obtenir le tir.

Les Knicks ont tiré zéro ici même après avoir appelé pour le changement parce que le passeur doit alors en appeler un autre:

Robinson simule un écran arrière ici avant de passer pour le DHO.

Regardez les coupeurs simultanés et la synchronisation que l’infraction doit créer de la confusion:

L’affilié de la G-League de Heat, le Sioux Falls Skyforce, obtient également une aide considérable ici.

Robinson a terminé sixième la saison dernière dans les deux points par match hors des transferts et eFG% pour Sioux Falls. Le fait d’avoir cette équipe de la G-League a permis au Heat d’identifier un joueur à haut risque et à faible risque qu’ils ont signé pour un très petit montant et a eu un impact si important pour eux cette saison.

Maintenant, cependant, ils devront décider de le garder en agence libre, car tout tireur de ce genre va recevoir des offres sur le marché.