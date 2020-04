The Jazz, la première équipe NBA à appliquer des coupes pour le coronavir

L’Utah Jazz, dans les rangs duquel est apparu le premier joueur de la NBA affecté par COVID-19, fait qui a provoqué la suspension immédiate du tournoi, le 11 mars, a annoncé ce vendredi que la réduction “d’un petit pourcentage” de votre personnel en raison de la propagation du virus. Après le positif du coronavirus du centre français Rudy Gobert et accompli 23 jours depuis que la saison a été paralysée, les équipes commencent à ressentir le puissant impact négatif sur leurs finances.

La presse sportive locale craint que d’autres clubs ne suivent la décision du Jazz, qui inclut certaines réductions de salaire, bien que son propriétaire, l’homme d’affaires Larry H. Miller n’ait pas détaillé les détails. L’équipe de l’Utah “a malheureusement dû prendre des décisions difficiles pour réduire un petit pourcentage de nos effectifs “, note le communiqué de l’organisation.

“Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé pour gérer et réduire les coûts, y compris la rémunération des dirigeants, et nous avons atteint un point où nous avons dû nous séparer d’un nombre limité de nos précieux employés”, ajoute-t-il. Les Philadelphia Sixers ont opté fin mars pour réduire les salaires des employés qui gagnent plus de 50 000 $ par anMais ils ont annulé leur annonce peu de temps après au milieu de vives critiques.

La NBA a déclaré que si le reste de la saison n’est pas contesté, seulement pour les recettes du box-office perdrait plus de 700 millions de dollars, qui avec les plus de 400 que la crise avec la Chine leur a également laissé, les pertes de cette saison pourraient dépasser 1 200 millions de dollars. L’année dernière, la NBA a généré des revenus de plus de 8 milliards de dollars.

