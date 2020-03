The Lakers, l’équipe avec le plus de pertes économiques du Covid-19

La période de pause de la saison de NBA par la crise mondiale de coronavirus il ne fait que commencer. Seulement quatre des 30 jours minimum se sont écoulés depuis que le commissaire Adam Silver a permis au concours de reprendre son cours normal.

La rupture, de longue durée, entraînera une énorme perte économique pour les 30 franchises qui composent la ligue. Ce n’est que dans la vente de billets pour les matchs que les chiffres négatifs monteront en flèche.

Vous nous manquez déjà, passons par là ensemble. pic.twitter.com/lf86DpzWX0

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 14 mars 2020

Dans ce domaine, l’équipe qui sera la plus touchée par la pause NBA sera Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Le comparateur TicketIQ a fait une estimation dans laquelle Angelenos aura presque le double de pertes que le second. Le tableau indiquant le montant exact des 10 équipes ayant perdu le plus d’argent est le suivant:

1. Lakers: 82 067 000

2. Knicks: 46 122 000

3. Guerriers: 42 107 000

4. Rapaces: 32 967 000

5. Celtics: 32 349 000

6. Tondeuses: 31 919 000

7. Chaleur: 26 989 000

8. Filets: 26 810 000

9. Argent: 26 775 000

10. 76ers: 23 549 000

La saison des Lakers a été l’une des meilleures pour l’équipe de Californie ces dernières années. Les fans ont été très concentrés sur les matchs joués au Staples Center au cours d’une saison au cours de laquelle ils avaient de réelles chances d’atteindre le ring. Si la campagne n’est pas terminée, ceux en violet et en or continueront à être de bons candidats pour le faire.

.