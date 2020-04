The Last Dance: Dennis Rodman fait rebondir un art

Dennis Rodman Il est l’un des meilleurs joueurs défensifs de l’histoire de la NBA. Ses scandales extra-sportifs ont peut-être mis de côté sa valeur de grand défenseur et rebondeur, mais la vérité est que sa carrière sportive sur le terrain et à l’entraînement a été exemplaire, au-delà du fait qu’il a dormi avec des mannequins, s’est teint les cheveux et fait des déclarations sonne tout le temps.

Il a remporté deux anneaux avec Detroit Pistons dans les saisons 89 et 90 et 3 avec le Chicago Bulls entre 1996 et 1998. Il est le principal protagoniste des deux nouveaux chapitres de La dernière danse, réussissant à partir Michael Jordan en arrière-plan.

Rodman, à seulement 2,1 mètres de hauteur, a réussi à en moyenne plus de 14 rebonds par match pendant 7 saisons et plus de deux d’entre eux au cours de 18. Maintenant, il raconte comment il a réussi à rebondir si bien:

Rodman a demandé à ses amis d’aller au gymnase avec lui à trois ou quatre heures du matin pour tirer. Rodman s’est tellement amélioré en rebondissant grâce à une étude intensive du positionnement, où il devrait être positionné en fonction de la façon dont le ballon a frappé la jante et de qui était le tireur.

Dennis Rodman demandait à des amis d’aller au gymnase pour se faire vacciner à 3 ou 4 heures du matin. Pour lui, c’était pour que Rodman puisse perfectionner son rebond en améliorant le positionnement, étudier les angles de rotation et de lecture de la balle afin qu’il puisse analyser où la balle rebondirait sur la jante. – Mark Medina (@MarkG_Medina) 27 avril 2020

.