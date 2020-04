‘The Last Dance’, le documentaire Netflix sur Michael Jordan

Netflix a annoncé hier que l’aperçu de «La dernière danse», la série documentaire sur Michael Jordan et ses Chicago Bulls, le 20 avril. Cette nouvelle était très bonne sur les réseaux sociaux pour les milliers d’adeptes du basket-ball en particulier et du sport en général, qui dans ces moments compliqués de quarantaine reçoivent ces avances comme l’eau de mai.

Ainsi, la plateforme de streaming vidéo diffusera en avant-première le premier épisode du documentaire très attendu le lundi 20 avril. Voici le bref résumé de ce qui nous attend: «Michael Jordan raconte tout dans les docuseries définitives sur sa vie et sa carrière sportive. Il comprend des images jamais vues de son dernier championnat NBA. »

Michael Jordan vole à nouveau. Le 20 avril arrive «The Last Dance», la série sur sa vie, sa carrière et les meilleures années de la NBA. pic.twitter.com/lN8RtHIpF4

Réalisé par Jason Hehir, un directeur sportif prestigieux qui a déjà remporté un Emmy, “ The Last Dance ” nous raconte de l’intérieur comment Michael Jordan, la plus grande icône du sport de l’histoire, a conduit les Chicago Bulls des années 90 à devenir dans l’une des meilleures équipes NBA de l’histoire.

Le documentaire se concentre sur l’ultime exploit de Jordan, Pippen, Jackson and Company: l’anneau de la saison 1997/98, le sixième en huit ans, celui que personne n’oubliera jamais, le vol de Malone et le panier contre Russell. Le jour où Dieu s’est à nouveau habillé en basketteur. Nous savons que nous allons trouver des détails délicats, interdits jusqu’à présent, de la saison et un examen de la vie personnelle et de la carrière de Michael Jordan depuis sa jeunesse jusqu’à ce que la chemise “ 23 ” soit placée sur son dos.

Voici ce que Jason Hehir, le réalisateur du documentaire, commente à propos de la pièce: «Michael Jordan et les Bulls des années 90 n’étaient pas seulement des stars du sport, mais un phénomène mondial. La réalisation de «The Last Dance» a été une opportunité incroyable d’explorer les impacts extraordinaires d’un homme et d’une équipe. Il nous a fallu près de trois ans pour présenter un contenu complet et définitif de l’histoire d’une dynastie qui définit une époque, pour présenter ces héros sportifs comme des êtres humains. J’espère que les téléspectateurs apprécieront la série autant que nous l’avons fait. »

J’ai dit, à partir du 20 avril sur Netflix. Personne ne devrait le manquer.

