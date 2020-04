“The Last Dance” montre le meilleur et le pire de Michael Jordan

Malgré le fait que la NBA essaie de garder les gens intéressés par le tournoi H-O-R-S-E qu’elle organise, le divertissement le plus attendu pour les fans de la ligue viendra ce dimanche, avec la première de la première partie du documentaire. “La dernière danse”, produit par ESPN et Netflix et qui traitera de la dernière section du Chicago Bulls par Michael Jordan.

Le journaliste d’Athletic Richard Deitsch a eu la chance d’accéder aux huit premiers chapitres (sur les dix que durera la série) et de définir ce qu’il a vu, il cite Michael Jordan lui-même pour démontrer ce qu’il a ressenti. Un Jordan qui s’expose dans la série à sa partie la moins connue, les portes à l’intérieur et en tant que leader vorace plutôt que comme l’étoile souriante que nous avons toujours connue.

NOUVELLE COLONNE MÉDIATIQUE: Michael Jordan a rencontré les cinéastes à trois reprises pour son prochain documentaire. Il y a eu des moments si émouvants pour Jordan qu’il a dû demander une pause.

Voici les coulisses de The Last Dance.https: //t.co/v69tVhxewf

– Richard Deitsch (@richarddeitsch) 13 avril 2020

Pour résumer ce qu’il a vu, Deitsch utilise simplement une citation de Jordan, déclarant que «gagner a un prix» et que «mener a également un prix. J’ai donc poussé les gens quand ils ne le voulaient pas, j’ai défié les gens quand ils ne voulaient pas être contestés et j’ai gagné ce droit parce que mes collègues qui sont venus après moi n’ont pas fait face à tout ce que j’ai fait. Une fois que vous avez rejoint l’équipe, vous avez vécu à un certain niveau tout comme j’ai joué au jeu et je n’accepterai pas de mineur. Maintenant, si cela signifie que je devais aller là-bas et te botter un peu le cul, alors je l’ai fait. »

Face à un tel résumé, l’angoisse de connaître les stagiaires, les motivations et les conflits au sein d’une des meilleures équipes de l’histoire n’a fait que croître. La mentalité de Michael Jordan a été louée et décrite à plusieurs reprises, mais pour la première fois, nous pourrons la voir de nos propres yeux, à partir de dimanche prochain.

