The Network Action NBA King of the Hill Tournament Futures Odds

27 mars 2020 à 13h05 HAE

Ici à The Action Network, nous avons pour mission de déterminer le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA. Pour ce faire, hier, nous avons publié une tranche de 64 joueurs pour ce tournoi, et à partir de samedi, nous simulerons chaque match 1 contre 1 en NBA 2K20.

Mais, bien sûr, nous ne pouvions pas simplement le laisser là. Nous sommes une société de paris sportifs, nous voulions donc publier nos propres cotes de paris sur ce tournoi. Nous aurons des spreads, des moneylines et des over / under pour le premier round plus tard dans la journée, alors assurez-vous d’envoyer à vos amis et de prendre des mesures pendant cette lente période.

Et pour le plaisir, nous avons fixé des cotes à terme pour le tournoi. Voir ci-dessous les cotes de chaque joueur pour gagner tout le tournoi ainsi que les cotes pour gagner leurs régions respectives.

Chances de gagner le tournoi Action King NBA King of the Hill Tournament

Kawhi Leonard: +350

Giannis Antetokounmpo: +400

James Lebron: +420

James Harden: +550

Anthony Davis: +800

Kevin Durant: +1000

Joel Embiid: +1500

Kyrie Irving: +4000

Luka Doncic: +6000

Jayson Tatum: +7000

Pascal Siakam: +7500

Villes de Karl-Anthony: +8500

Ben Simmons: +8500

Paul George: +8500

Russell Westbrook: +12500

Bradley Beal: +12500

Stephen Curry: +15000

Jimmy Butler: +15000

Damian Lillard: +16500

Kristaps Porzingis: +16500

Nikola Jokic: +16500

DeMar DeRozan: +17500

Zion Williamson: +17500

Jaylen Brown: +20000

Domantas Sabonis: +20000

Devin Booker: +20000

Brandon Ingram: +21500

LaMarcus Aldridge: +21500

Jaren Jackson Jr .: +21500

Bam Adebayo: +21500

Tobias Harris: +22500

Klay Thompson: +22500

Zach LaVine: +22500

Jrue Holiday: +22500

Spencer Dinwiddie: +22500

Nikola Vucevic: +22500

Blake Griffin: +23500

Khris Middleton: +24000

Jonathan Isaac: +25000

Ja Morant: +25000

Donovan Mitchell: +25000

Gordon Hayward: +25000

TJ Warren: +25000

Shai Gilgeous-Alexander: +25000

Chris Paul: +25000

CJ McCollum: +25000

De’Aaron Fox: +25000

Trae Young: +27500

Kemba Walker: +27500

Buddy Hield: +27500

Will Barton: +30000

D’Angelo Russell: +30000

Fred VanVleet: +30000

Kelly Oubre: +30000

Kyle Lowry: +30000

Aaron Gordon: +30000

Caris LeVert: +30000

Derrick Rose: +30000

Carmelo Anthony: +30000

Jamal Murray: +30000

Lou Williams: +30000

Eric Gordon: +35000

Danilo Gallinari: +37500

Eric Bledsoe: +40000

Chances de gagner la région de Kawhi

Kawhi Leonard: -140

Kevin Durant: +250

Jayson Tatum: +1000

Luka Doncic: +1500

Damian Lillard: +2500

Jaylen Brown: +4000

Tobias Harris: +10000

Donovan Mitchell: +10000

Klay Thompson: +12500

Jonathan Isaac: +15000

Ja Morant: +15000

Trae Young: +17500

Will Barton: +20000

D’Angelo Russell: +20000

Fred VanVleet: +25000

Eric Gordon: +25000

Chances de gagner la région LeBron

James Lebron: -150

Kyrie Irving: +700

Pascal Siakam: +850

Bradley Beal: +1800

Russell Westbrook: +2000

DeMar DeRozan: +2500

Jrue Holiday: +5000

Zach LaVine: +7500

Kristaps Porzingis: +7500

TJ Warren: +10000

Domantas Sabonis: +10000

Kemba Walker: +15000

Gordon Hayward: +15000

Buddy Hield: +17500

Kelly Oubre: +20000

Kyle Lowry: +20000

Chances de gagner la région de Giannis

Giannis Antetokounmpo: -120

Anthony Davis: +200

Ben Simmons: +1400

Villes de Karl-Anthony: +2200

Zion Williamson: +3500

Brandon Ingram: +5000

Chris Paul: +10000

Khris Middleton: +15000

LaMarcus Aldridge: +15000

Shai Gilgeous-Alexander: +17500

Aaron Gordon: +20000

Caris LeVert: +20000

Derrick Rose: +20000

Carmelo Anthony: +20000

Jamal Murray: +20000

Danilo Gallinari: +25000

Chances de gagner la région de Harden

James Harden: -110

Joel Embiid: +250

Paul George: +1100

Jimmy Butler: +2000

Stephen Curry: +2400

Devin Booker: +4000

Nikola Jokic: +6000

De’Aaron Fox: +8000

Bam Adebayo: +8500

Nikola Vucevic: +10000

CJ McCollum: +12500

Spencer Dinwiddie: +12500

Jaren Jackson Jr .: +12500

Blake Griffin: +17500

Lou Williams: +20000

Eric Bledsoe: +25000