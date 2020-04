The Notic: Comment un groupe d’adolescents canadiens est devenu une légende du streetball

Presque tous ceux qui ont joué à un match de ramassage à Vancouver dans les années 1990 racontent la même histoire: Joey Haywood, un adolescent de 6’1 au cadre élancé, dribble innocemment plusieurs défenseurs, dont beaucoup ont au moins une décennie de plus que lui. Il passe derrière son dos en un éclair, laissant un autre défenseur au milieu du court dans son rétroviseur. «Il se téléportait simplement et laissait les gens derrière lui», explique Dean Valdecantos, qui avait l’habitude de jouer sur ces pistes ouvertes.

À n’importe quel jeu de ramassage, vous êtes obligé de voir un streetballer qui vous fait sauter de votre siège. Haywood ne se contentait pas de le faire parfois. Il l’a fait à chaque fois. Il a conquis chaque cour locale et centre communautaire. Bientôt, les gens ont cessé de se référer à lui par son vrai nom. À l’âge de 16 ans, il est simplement passé par «King Handles».

À Vancouver, ce nom suscite encore des souvenirs, non seulement de son jeu légendaire, mais d’un mouvement de streetball qui est passé de quelque chose de tout à fait local à un phénomène mondial. The Notic était un groupe de jeunes ballers canadiens qui n’avaient au début que le basket-ball en commun. Ils se sont rencontrés au hasard par le biais d’une paire de cinéastes. Le nom, The Notic, vient de Kirk Thomas et Jeremy Schaulin-Rioux, les producteurs de la bande qui l’ont emprunté à un morceau de l’album The Roots de 1996, Illadelph Halflife.

Les joueurs étaient King Handles, David Dazzle, Johnny Blaze, J. Fresh et Goosebumps, entre autres. David et Johnny étaient des frères qui se sont poussés sur les courts en grandissant. David était le plus imprévisible. Johnny était connu pour son dribble bas caractéristique («Je n’ai jamais vu personne dribbler aussi bas que lui», dit Haywood). J. Fresh et Goosebumps étaient connus pour leurs mouvements de freestyle.

Ce qui a commencé comme un projet pour animaux de compagnie est devenu une sensation virale avec l’aide des premiers babillards Internet. The Notic était le genre de succès underground dont vous entendez rarement parler, immensément populaire dans un cercle serré de fans de streetball, une situation si vous le savez. Leurs mouvements ont été modélisés dans NBA Street. Ils ont été invités au caméo dans les films. Avec le temps, The Notic est devenue une entreprise accidentelle massive, qui menaçait de glisser hors de contrôle.

Avant tout cela, The Notic parlait d’un groupe d’adolescents qui aimaient le basket-ball et de la créativité et de l’individualité qu’il encourageait. Ils ne recherchaient pas la gloire, et ils ne pensaient pas que ce qu’ils faisaient sur les terrains de jeux se traduirait par une manne financière. Le Notic est né d’un simple désir parmi un groupe de jeunes hommes de changer la façon dont le basket-ball était vu et joué sur leurs terrains locaux.

“Je me souviens avoir vu ce type mettre le ballon autour de la tête de quelqu’un, le tenir sur les épaules avec ses coudes et le faire disparaître”, explique Mohammed Wenn, connu sous le nom de Goosebumps. “Je l’ai fait en huitième année et le gars [guarding me] était tellement perdu qu’il ne savait pas où chercher et tout le monde est devenu fou. J’ai ressenti ce sentiment. C’était différent. À partir de ce moment-là, je voulais à nouveau ressentir ce sentiment. »

Le Notic a chassé ce sentiment ensemble, jusqu’au bord de l’effondrement. Tout s’est passé si vite, et tout aussi vite, c’est parti.

Joey Haywood, alias «King Handles», défendant Johnny Mubanda, alias «Johnny Blaze»

En 1999, un petit groupe de membres de la famille et d’amis se sont réunis au Don Bosco Youth Centre de Surrey, en Colombie-Britannique, pour projeter The Notic, une mixtape de 30 minutes de streetball par an. Les images étaient granuleuses, mais cela n’a pas empêché plusieurs personnes dans la foule de sauter de leurs chaises pliantes. Pour beaucoup dans la salle, c’était la première fois qu’ils voyaient Haywood et ses amis montrer leurs mouvements.

Le Notic devait documenter un moment dans le temps, et rien de plus. L’année précédente, Thomas et Schaulin-Rioux venaient de terminer leurs études secondaires. Après avoir regardé une copie de la première mixtape de streetball AND1 que Thomas a ramené d’un voyage en France, ils ont décidé de faire le leur.

Une rencontre fortuite avec Haywood lors du tournoi Hoop-It-Up de 1998, un tournoi de streetball à trois contre trois mettant en vedette les meilleurs ballers de Vancouver, a changé la direction de la mixtape. Au départ, c’était une excuse pour Thomas et Schaulin-Rioux pour faire quelque chose qu’ils pouvaient regarder entre amis. Ils ont apporté une caméra vidéo à leurs propres jeux de ramassage et ont filmé des heures de tournage, mais personne n’était particulièrement bon au basket-ball.

Lors du tournoi Hoop-It-Up, Thomas et Schaulin-Rioux ont réalisé qu’ils pouvaient faire beaucoup plus.

«Nous sommes tombés sur ce Saint Graal de la créativité», explique Schaulin-Rioux.

Haywood se souvient encore de cette rencontre, une rencontre qui tracerait le cours de sa carrière de basket-ball au cours des deux prochaines décennies. À l’époque, il n’y pensait pas lorsque Thomas et Schaulin-Rioux leur ont demandé s’ils pouvaient le suivre dans la ville, l’enregistrant pendant qu’il jouait. “Nous ne savions pas ce qui se passait”, dit Haywood. «Nous ne faisions que jouer au ballon. Nous nous disions tous: «Pourquoi pas? Ça pourrait être cool. »»

La bande s’ouvre sur la version instrumentale de «Act too (The Love of My Life)», un morceau du quatrième album studio de The Roots, Things Fall Apart, tandis qu’un montage des membres de The Notic clignote à l’écran. Il passe rapidement à une bobine de surbrillance soutenue par plus d’instruments hip-hop.

La qualité du film n’est pas proche de la réalité haute définition à laquelle nous sommes habitués. Mais vous pouvez voir l’attrait, même si vous devez regarder de près pour distinguer The Notic en dribblant autour de leurs adversaires lors d’un match de nuit sur les terrains de jeux, ou comment la foule Hoop-It-Up a mangé chacun des croisements de King Handles et aucun regard ne passe.

Le Notic ressemblait plus à une vidéo personnelle pour la famille et les amis qu’à quelque chose pour la consommation publique. Personne n’a beaucoup réfléchi à la mixtape après la projection. C’était un projet de lycée amusant. La cassette VHS finirait probablement par devenir un souvenir dans les futures maisons de Thomas ou de Schaulin-Rioux.

Ensuite, les deux cinéastes ont posté une bande-annonce de 30 secondes de la mixtape sur un babillard de streetball. Chaque fois qu’ils actualisaient le fil, le nombre de pages se multipliait. Tout le monde demandait où obtenir une copie.

Joey Haywood

Les images ont fait le tour du monde, partout en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Australie. Thomas et Schaulin-Rioux ont créé un site Web afin de pouvoir accepter les commandes postales. Thomas, travaillant dans une chaîne de location de vidéos locale appelée Rogers Video à l’époque, a collecté des étuis à cassettes vides afin que les deux puissent doubler des copies de The Notic. Au total, environ 800 exemplaires ont été postés. Thomas et Schaulin-Rioux ont réalisé que la mixtape devenait un phénomène lorsqu’ils se sont connectés et ont vu des copies de bootleg apparaître sur eBay.

Soudain, The Notic était un nom connu dans les cercles de streetball, à la fois sur les babillards électroniques en ligne et à Vancouver. L’ami d’enfance de Haywood, Yash Zandiyeh, lui a dit que quelqu’un avait tendu la main sur AOL Instant Messenger dans l’espoir de se connecter avec King Handles afin qu’il puisse briser certains de ses mouvements de dribble. La demande est venue d’Estonie. “Nous étions comme” où diable est l’Estonie “”, explique Zandiyeh. “Ils ne nous l’ont pas enseigné en cours de géographie.”

Le Notic est devenu une célébrité de Vancouver.

“Un enfant est venu vers moi, m’a demandé mon autographe et m’a dit:” vous êtes mon joueur préféré au monde “”, se souvient Johnny Mubanda, alias Johnny Blaze. “Je me disais:” De quoi tu parles? Michael Jordan est là-bas. »»

The Notic était soudainement plus qu’un groupe de drogués de basket-ball qui voulaient se voir sur bande. Les fans suivaient chacun de leurs mouvements. Ils étaient aimés simplement pour avoir vécu leur vie de streetball habituelle.

C’était juste le commencement.

Pour le groupe, et en particulier Haywood, le succès de la mixtape ressemblait à une justification pour tout ce en quoi ils croyaient. Ils considéraient tous le streetball comme une manière crédible de jouer au basket, au grand dam de certains de leurs entraîneurs du secondaire.

Haywood a modelé son jeu sur Rafer Alston, qui a connu la gloire du streetball en tant que Skip 2 My Lou et a ensuite joué dans la NBA. Mais à Vancouver, le penchant de Haywood pour transformer les jeux organisés en ses propres vitrines individuelles a souvent frotté les entraîneurs et les joueurs dans le mauvais sens. Beaucoup le considéraient comme indiscipliné, égoïste et un show-boat. Peu importait qu’il soit clairement le meilleur joueur sur le terrain.

«Peu de gens avaient ce style de jeu à Vancouver», dit Haywood. «Les gens ont tendance à vous regarder comme si vous jouiez au rap ou quelque chose du genre. Ils disent que vous n’êtes qu’un gars du streetball. Vous ne pouvez pas vraiment jouer au basket. Vous n’avez pas vraiment de bases. Dans le même temps, je tuais toujours des joueurs de haut niveau sur le terrain mais ça n’avait pas d’importance. C’était difficile pour moi. “

Mubanda a vu la critique que Haywood a affrontée de première main. «Nous avons eu tellement de haine quand nous étions jeunes», dit Mubanda. “C’est la seule chose [Joey] a lutté contre toute sa vie. C’était de l’amour dans la rue, mais une fois qu’il l’a introduit dans le jeu normal, les gens détestaient toute la journée. »

Galvanisé par la critique et le succès de la première cassette, le groupe se met rapidement à travailler sur une deuxième mixtape, The Notic 2. La cassette est plus structurée. Les gars ont étudié ce qui a fonctionné la première fois et ont coordonné les mouvements qu’ils voulaient réaliser avant que les caméras ne tournent. Chacun avait une idée claire de ce qu’il voulait mettre en valeur. À sa sortie, la bande a fait la renommée du groupe dans la stratosphère.

EA Sports a invité The Notic pour aider à créer des mouvements de streetball qui se retrouveraient sur la franchise de jeux vidéo NBA Street, sortie en 2001. Aujourd’hui, Schaulin-Rioux connecte toujours la Playstation 2 juste pour sortir certains des trucs de signature de Haywood.

“Je me souviens avoir dit aux gars:” Imaginez-vous en train de jouer une vidéo et lorsque j’appuie sur un bouton, je pourrais faire l’un de vos mouvements “”, explique Schaulin-Rioux. “Quatre mois plus tard, j’étais assis avec Joey et Mohammed à un événement de capture de mouvement pour NBA Street et nous riions, comme,” Wow, c’est vraiment ce qui se passe. “”

Le Notic a été invité à participer à des tournois de streetball aux États-Unis et a même reçu des boîtes de chaussures et de vêtements d’AND1 en guise de remerciements. «Jeremy et moi avons reçu le colis, nous avons tout empilé à l’arrière de notre voiture et avons dit à toute l’équipe de nous rencontrer», explique Thomas. «Nous avons ouvert le coffre de nos voitures et nos chaussures sont tombées. Tout le monde a perdu la raison. Ils étaient au lycée. Ils n’en avaient pas les moyens. Maintenant, ils doivent avoir tout ça. C’était tellement cool de voir leur enthousiasme. »

Pour un groupe de lycéens, c’était le sommet. En poursuivant leur passion collective pour le streetball, The Notic était devenu une star. Ils ont prospéré juste en étant eux-mêmes.

«Il n’y a jamais eu de plan d’affaires», explique Thomas. «Le seul plan que nous ayons jamais eu était de nous filmer en jouant au basket. Nous aimions le basket et nous aimions faire des vidéos. »

Mohammed Wenn, AKA «Goosebumps», à gauche, et David Mubanda, AKA «Dazzle»

À ce moment-là, AND1 Basketball avait explosé dans le courant dominant. Les streetballers gagnaient leur vie et apparaissaient sur ESPN. Tout le monde dans The Notic pensait que la même chose leur arriverait.

Et tandis que des opportunités se présentaient, personne dans The Notic ne réfléchissait à la façon dont ils transformaient leur popularité en stabilité financière. C’était assez cool pour effectuer des mouvements de streetball devant un écran vert pour une franchise de jeux vidéo.

Rétrospectivement, tout le monde convient qu’ils auraient pu être mieux rémunérés si le groupe venait de s’asseoir pour discuter d’un plan à long terme.

“Mais quand vous êtes jeune”, dit Haywood, “vous ne vous attendez pas à grand-chose.”

Alors que le groupe commençait à travailler sur une troisième mixtape, même se présenter aux jeux de ramassage pour capturer des images est devenu un défi. Ils n’avaient pas le temps ni les ressources pour soutenir le travail que leur popularité exigeait. Thomas et Schaulin-Rioux étaient de récents diplômés universitaires avec des emplois à temps plein. Prendre simplement une caméra vidéo et se rendre au parc n’était plus aussi simple qu’auparavant.

«Je ne pouvais pas appeler au travail et dire:« Il fait beau, il y a un match aujourd’hui, je ne rentre pas », dit Thomas.

Les ballers ont également commencé à se sentir moins motivés à se présenter. Certains d’entre eux avaient terminé leurs études secondaires et avaient quitté Vancouver. Leur nombre a diminué. Ceux qui sont restés dans la ville avaient leur propre éducation et leurs factures à craindre. Réaliser des mouvements de dribble éblouissants dans le parc n’était plus au sommet de leurs priorités.

Lentement, le groupe s’est dissous. Au milieu des années 2000, tout le monde s’est séparé. Le Notic a officiellement rompu.

Haywood s’est demandé où sa carrière de streetball le mènerait ensuite. Il a continué de frapper les tribunaux locaux de Vancouver pendant l’été alors qu’il ne voyageait pas à travers le monde pour jouer dans des tournois de streetball. En 2008, Haywood s’est rendu à Kitsilano Beach, l’une des plages les plus populaires de Vancouver, pour jouer au ramassage. Un peu plus âgé maintenant, Haywood était toujours le joueur le plus remarquable sur le terrain.

Ce jour-là, Howard Kelsey a joué contre lui, membre de l’équipe nationale masculine de basketball d’Équipe Canada pendant 11 ans et ancien recruteur en chef à l’Université de Victoria. Kelsey se considérait comme une encyclopédie des perspectives du basketball canadien, alors il a été surpris de découvrir qu’il n’avait jamais entendu parler de Haywood.

Mohammed Wenn et David Mubanda sur le SkyTrain à Vancouver

Ce que Kelsey savait, c’était que son instinct de scoutisme ne le trahissait pas. À Haywood, il a vu l’un des joueurs les plus qualifiés qu’il ait jamais rencontré localement. “Il avait des gars qui l’ont triplé et il passe par leurs jambes et le met au-dessus de leur tête”, dit Kelsey. “Je n’ai jamais vu personne à quelque niveau que ce soit gérer le ballon mieux que lui.”

En tant que streetballer, Haywood avait fait ses preuves de toutes les manières possibles. Les défenseurs le craignaient. Les fans l’adoraient. Le Notic a cimenté sa réputation. Mais maintenant, il était un adulte qui devait transformer son passe-temps de basket-ball en vie. Chez The Notic, Haywood était le seul membre qui avait les compétences et la volonté de poursuivre une carrière professionnelle.

Mais le basketball organisé n’a jamais jailli avec l’esprit libre de Haywood. Après ses études secondaires, il a fréquenté le Langara College en Colombie-Britannique et a joué le meneur dans l’équipe de basket-ball masculin, mais n’a duré que quelques mois. Haywood et son entraîneur n’étaient pas d’accord sur son style de jeu. Même lorsque Haywood avait l’impression de bien jouer, il ne faisait toujours pas beaucoup de course. Assumer un rôle réduit était trop difficile à avaler pour son ego.

“Je n’avais pas l’habitude de m’asseoir sur le banc après avoir commencé toute ma vie”, dit Haywood. “Je me sentais comme si je méritais d’être un démarreur et c’était ma mentalité.”

Pendant la demi-décennie suivante, Haywood a parcouru le circuit du streetball, survolant le monde entier pour des tournois, des runs ouverts et des défis d’élimination. Haywood a essayé pour AND1 et n’a pas réussi. Il a participé à un tournoi de 100 000 $ et n’a pas réussi. Le phénomène du lycée était maintenant un vagabond du streetball au milieu de la vingtaine, essayant de comprendre ce qui allait se passer.

Kelsey était en fait sur ce que Haywood devrait faire: jouer au ballon professionnel, parce que le streetball ne paie pas les factures.

“Vous pouvez être All-Rucker Park”, a déclaré Kelsey à Haywood. “Mais si vous n’avez jamais joué à l’université, la légitimité n’est tout simplement pas la même. Vous devez être légitime. Vous devez être en mesure de réussir à l’université. “

Ces mots collaient à Haywood. Peu de temps après leur rencontre, Haywood a joué dans un tournoi de streetball à Halifax et a attiré l’attention du personnel d’entraîneurs de l’Université Saint Mary’s. Ross Quackenbush était l’entraîneur-chef de l’école de basket-ball masculin de l’école et il se trouvait être ami avec Kelsey, qui se portait garant de Haywood lorsque Quackenbush l’a appelé pour un rapport de dépistage. Haywood a reçu une bourse.

«J’ai fait savoir aux entraîneurs:« Écoutez, je suis pour de vrai, je voulais changer mon style de jeu », a expliqué Haywood. «Je ne voulais pas venir ici et faire des trucs de streetball. Je voulais travailler sur mes fondamentaux. »»

Haywood a tenu parole et est redevenu un nom familier, établissant le record de pointage d’une saison de Saint Mary. Au cours de sa saison senior, Haywood a été le meilleur marqueur du pays, avec une moyenne de 28,8 points par match. Il a été membre de la première équipe d’étoiles canadiennes et joueur sportif de l’année de l’Université de l’Atlantique.

L’équipage Notic endormi lors d’un road trip

Mohammed Wenn

Mais Haywood, alors âgé de 27 ans, était diplômé de l’université à un âge beaucoup plus âgé que tout le monde, et n’avait pas d’école de la Division I de la NCAA ni aucune expérience de basket-ball professionnel dans son curriculum vitae. Il n’a attiré aucun intérêt de la NBA et a été obligé de se promener à nouveau à la recherche de courts, jouant pour les Vikings d’Aalorg de la Basket-ball danoise de Ligaen, l’équipe de basket-ball masculine de Grindavik en Islande et les Rainmen de Halifax de la Ligue nationale de basket-ball de Canada.

À l’approche de son milieu des années 30, Haywood, qui n’a pas réussi à former l’équipe des Raptors 905 D League lors d’un essai en 2016, admet qu’il a eu du mal à accepter que les équipes de la NBA n’étaient pas intéressées.

“Je vais regarder quelques temps forts, puis je m’arrêterai et je dirai:” Putain mec, j’aurais aimé être là “”, dit Haywood. «Je peux me voir là-bas. Chaque jour, je souhaite recevoir un appel téléphonique ou un e-mail. “

Mais même en période de frustration, Haywood est reconnaissant que quelques mixtapes de streetball lui aient permis, de manière détournée, de jouer au basket pour gagner sa vie. “C’était tout The Notic”, dit Haywood. “Rien de tout cela n’aurait été possible sans lui.”

Haywood ne se demande pas si The Notic aurait continué s’ils avaient mis en place un plan d’affaires et s’il aurait pu passer la vingtaine à voyager à travers le monde avec le groupe, gagner de gros chèques de paie et voir leur célébrité grandir au fil du temps.

«Si nous avions été plus commerciaux et si nous avions eu le bon gestionnaire et agent, nous aurions pu organiser des camps, des cliniques et des tournées de streetball à travers le Canada», dit Haywood. “Le Notic est tombé parce que nous ne connaissions pas l’aspect commercial des choses. Nous n’en avons jamais vraiment profité. Nous l’avons fait pour l’amour, ce qui était génial, mais nous avions ces cassettes, et au moment où nous nous sommes assis pour réfléchir à la façon de manger, il était trop tard. »

Les membres du groupe sont restés en contact avec Haywood et ont suivi son voyage. «J’adore King», dit Mubanda. “Il a juste continué à le faire.” La pensée de Haywood portant lui-même l’héritage de The Notic était difficile à digérer.

«J’ai eu l’impression de le laisser tomber parfois», dit Mubanda. «Avant, il avait une équipe. Il nous avait tous. Maintenant, il était seul là-bas. »

Bien que Haywood n’ait jamais fait la NBA, et The Notic n’a jamais atteint leur plein potentiel, il a trouvé le contentement dans la carrière qu’il avait. Peut-être qu’il n’a jamais atteint les sommets de la renommée et du succès qu’il s’était imaginé une fois, mais il a prouvé qu’il pouvait persévérer et prospérer dans la rue et dans le ballon organisé.

Et juste au moment où il semblait que Haywood n’avait plus rien à chasser, le streetball revenait.

L’équipe Notic

En 2017, un trésor de fans de basket-ball est arrivé sur un terrain de basket local à Tokyo pour avoir un aperçu de leur streetballer préféré. Près de deux décennies après que la première bande Notic a fait le tour du monde, Haywood était là pour présenter un spectacle. Plus tard, les fans du public ont demandé à leur idole de signer des copies DVD de The Notic 2 et de poser pour des photos.

Quand un ami a cherché des opportunités en Asie pour réintégrer la scène du streetball, Haywood n’a pas hésité du tout. Après toutes ces années, la passion qui l’avait nourri alors qu’il était un gamin de 16 ans au centre communautaire local était revenue. “C’est une renaissance”, dit Haywood. “Je reviens aux racines de mon point de départ.”

À ses côtés à Tokyo, Mubanda, qui est maintenant entraîneur de basketball au secondaire à Vancouver. Mubanda a été submergé par la participation dans un pays étranger. Il pouvait enfin voir l’héritage de The Notic. “Vous pourriez ne pas être LeBron James”, a déclaré Mubanda à Haywood. “Mais regardez l’impact que vous avez fait.”

Des années après que The Notic n’a pas réussi à capitaliser sur leur renommée, Haywood le fait pour lui-même. Il a construit une présence en ligne et gère sa propre chaîne YouTube, où vous pouvez toujours le voir participer à des tournois de streetball et organiser des cliniques pour les jeunes joueurs du monde entier. The Notic continue à travers Haywood, qui passe toujours par King Handles et met en évidence le logo du groupe au début de ses vidéos.

Thomas et Schaulin-Rioux sont restés en contact avec Haywood et sont fiers de le voir continuer The Notic.

“Joey est le meilleur porte-drapeau de The Notic et du streetball”, explique Schaulin-Rioux. “Quand il monte sur le terrain de basket, vous ne pouvez pas détourner le regard. Lorsque vous le rencontrez après le match, il vous donne l’impression qu’il est votre meilleur ami. Il a rassemblé les gens grâce à l’amour du basket-ball. “

Ils ont même approché Haywood pour faire de The Notic 3. Thomas et Schaulin-Rioux l’envisagent comme une partie des faits saillants du streetball de Notic, une autre partie rétrospective du parcours de basket-ball de Haywood au cours des deux dernières décennies. “Il y a encore quelques mouvements de streetball que je n’ai jamais vu quelqu’un faire qui soit assis sur des cassettes Hi8 chez mon père”, explique Schaulin-Rioux.

Il est difficile de dire où va le parcours de basket-ball de Haywood. Mais il aime les possibilités.

“Lorsque vous êtes un professionnel, vous êtes payé, mais vous n’êtes pas vraiment commercialisable”, déclare Haywood. «Je pense que cet itinéraire est beaucoup mieux pour moi. Je peux redonner aux gars et façonner la façon dont le jeu de streetball est joué par la prochaine génération. Je peux redonner maintenant. J’ai tellement plus de passion à redonner au streetball qu’à jouer au niveau pro. »

L’histoire de Haywood n’inclura pas une apparition dans la NBA, et de nombreux fans de basket-ball ne pourront pas se souvenir de sa carrière. Mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas réussi.

«Je suis tellement fier de lui», dit Mubanda. «Il a simplement continué. Il a gardé The Notic en vie. Il nous a gardés en vie. Grâce à lui, nous vivons toujours. Oubliez la gloire. Oubliez si les gens nous connaissent. Ce que nous avions ensemble, c’était l’amour. C’était un moment et c’était précieux, mec. »