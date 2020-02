The Ringer répertorie deux Celtics dans leurs 25 meilleurs joueurs de 2019-20 jusqu’à présent

Alors que le calendrier de la NBA entre dans sa dernière ligne droite maintenant que le week-end des étoiles est terminé, les joueurs de The Ringer ont décidé d’évaluer leurs 25 meilleurs joueurs au cours des 55 premiers matchs de la ligue, de donner ou de prendre quelques-uns.

Les Boston Celtics se sont retrouvés avec deux de ces joueurs, le duo qui représentait Boston lors du week-end des étoiles du tournoi principal dimanche, le meneur Kemba Walker et l’attaquant Jayson Tatum.

L’omission du gardien de tir Jaylen Brown est encore une fois un problème, bien que le champ n’étant pas beaucoup plus grand que la liste originale des All-Stars sélectionnés pour ledit événement principal, c’est une omission défendable.

Tatum a terminé au 19e rang, devant l’ami d’enfance Bradley Beal des Washington Wizards et juste après le tireur d’élite Phoenix Suns Devin Booker.

Justin Verrier du Ringer a également fait l’éloge de la superstar naissante, notant comment, «il n’a pas encore 22 ans a fait un bond cette saison, tirant parti du mouvement de balle supplémentaire, de l’espacement et des opportunités dans des sommets de carrière virtuellement à travers le tableau.

“Mais le plus grand saut a été dans la confiance de Tatum: il conduit le ballon presque deux fois plus souvent, et il a déjà pris presque autant de tirs à moins de 5 pieds qu’il l’a fait toute la saison dernière. Et il ne fait que s’améliorer à mesure qu’il réalise à quel point il est bon. Partageant le terrain avec trois autres sur cette liste lors de la victoire de jeudi en double prolongation contre les Clippers, Tatum s’est avéré être la plus grande aile pivotante. »

«Kemba l’a qualifié de meilleur joueur sur le terrain. S’il commence à tirer plus de fautes, il pourrait être l’un des meilleurs joueurs de la ligue d’ici la fin de cette saison », a ajouté Verrier.

Le coéquipier du produit Duke à Boston (et adversaire de Chicago) Walker a également reçu des éloges somptueux à son classement n ° 14.

Notant comment, à quelques exceptions près, “les Celtics n’auraient pas pu scénariser une meilleure première saison à Boston pour Walker”, The Ringer a souligné à quel point le produit UConn était important pour revitaliser une franchise de Boston que beaucoup s’attendaient à chanceler.

“Entouré par plus de talents créateurs de coups qu’il n’en avait dans sa carrière, l’utilisation de Walker est en baisse et son efficacité est en hausse”, note le personnel de The Ringer.

“Il a été un coup de main dans l’offensive de Brad Stevens – le C marque 8,2 points de plus pour 100 possessions avec Walker sur le terrain que lorsqu’il est assis – et a aidé à superviser une transition en douceur de la brève ère de Kyrie Irving à une nouvelle structure dans laquelle les joueurs du périmètre Tatum, Jaylen Brown et Gordon Hayward peuvent tous fonctionner comme la pointe de la lance et tourner comme l’étoile la plus brillante de Boston sur une base de jeu à jeu. “

En vérité, c’est la synergie entre ces trois ailes et Walker (avec un soupçon de charisme et de camaraderie forgés avec Team USA, peut-être) qui a conduit au succès inattendu des Celtics.

Le quatuor, avec la menace défensive Marcus Smart à son tour pour affronter les affrontements les plus difficiles, a dépassé toutes les attentes, sauf les plus ambitieuses, pour Boston cette saison, et les Celtics semblent prêts pour une course éliminatoire profonde.

Avec le centre Robert Williams qui reviendra bientôt d’une blessure à la hanche qui l’a blessé depuis début décembre au moment même où l’équipe atteint l’un des tronçons les plus difficiles de son calendrier restant, nous aurons une meilleure idée de la hauteur du plafond de l’équipe.

Mais c’est agréable de voir au moins deux parties cruciales du moteur du succès des Celtics obtenir tout de même l’amour des médias nationaux.

