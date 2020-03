The Warriors, NBA et décider qui a accès aux tests COVID-19 – The Athletic

Les Warriors sont l’une des équipes les plus précieuses de la NBA. Les leaders de leur franchise sont parmi les plus reconnaissables dans le sport, sinon dans tous les sports. Pourtant, ils ne peuvent pas être testés pour le nouveau coronavirus.

Bien qu’ils n’aient pas dit les mots, si leur ton était un indicateur lors de leur conférence téléphonique avec les journalistes mardi, le directeur général Bob Myers et l’entraîneur Steve Kerr veulent que leurs joueurs soient testés. Ils veulent savoir où ils en sont. Mais sur celui-ci, leur renommée ne semble pas avoir d’importance. Leur position ne leur profite pas du même sort que le reste de la Californie est confronté à la pénurie de tests COVID-19.

“Pour être clair”, a déclaré Myers, “nous ne sommes pas différents de quiconque.”

C’est ainsi que cela devrait être, ou du moins cela nous semble non riche et non célèbre. Mais cela n’a pas été tout à fait le cas dans toute la NBA. Dans d’autres endroits, il semble que les joueurs soient différents de la plupart des autres.

