The Warriors sujet Sixers battu par des blessures

Stephen Curry revient et Guerriers de l’état d’or Cela ressemble à une autre équipe différente. Bien que la base de la franchise de San Francisco n’ait pas contesté la réunion de ce matin par repos, GSW a imposé à Philadelphia 76ers pour un résultat de 114-118.

La clé du match, en plus des absences de Joel Embiid et Ben Simmons à Phila pour cause de blessure, a été constatée que jusqu’à sept joueurs de l’équipe dirigée par Steve Kerr ont dépassé 10 points.

Les performances les plus remarquables ont été celles de Damion Lee, qui a été le MVP du match avec 24 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, Eric Paschall avec 23 points, 3 rebonds et 6 passes décisives du banc, et Mark Chriss, qui est resté très proche du triple double avec 13 points, 10 rebonds et 8 passes décisives.

Les Dubs ont frappé 9 trois points ce soir, ce qui a permis de récolter 4 500 $ vers des organisations comme @AimHighProgram avec l’aimable autorisation de @Salesforce et @DubsCommunity

En savoir plus sur Hoops4Kids: https://t.co/FcMVuI0yEY pic.twitter.com/JHFn7DjwYA

– Golden State Warriors (@warriors) 8 mars 2020

Andrew Wiggins a été l’un des sept à avoir atteint le double des points. Cependant, l’ancien joueur du Minnesota Timberwolves, bien qu’il ait joué le plus de minutes (37), a réalisé une performance médiocre: 10 points, 4 rebonds et 4 passes décisives.

Dans les Sixers, les pertes de Simmons et Embiid ont donné les rênes de l’équipe à Tobias Harris et Al Horford lors de récents affrontements. Le premier a été le meilleur buteur de l’équipe dirigée par Brett Brown (24 points, et aussi 4 rebonds et 4 passes décisives), et le second a été le meilleur de ceux de Pensilvaia avec 22 points, 10 rebonds et 7 passes décisives.

