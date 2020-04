Theo Maledon confirme son entrée au repêchage NBA

Theo Maledon C’est la grande promesse du tennis français et ses bonnes performances à l’ASVEL Villerbeaune ont été le déclencheur pour qu’il décide de s’inscrire au NBA Draft 2020. Cette base haute de 1,92 m, une excellente maniabilité du ballon, une bonne vision du jeu et des possibilités d’amélioration au lancement, ont de bonnes conditions physiques qui font de lui un bon défenseur. C’est un profil similaire à celui de Ntilikina bien qu’avec plus de talent d’attaque, ce qui peut être appétissant pour de nombreuses équipes. Il fait partie des meilleurs joueurs internationaux à avoir rejoint la ligue la saison prochaine.

