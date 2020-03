Theo Pinson aide l’UNC à dépasser Notre Dame

Bien qu’il y ait encore de l’espoir pour la NBA de couronner un champion de 2020, il n’en va pas de même pour le basket-ball universitaire. Lorsque les organisations sportives professionnelles ont suspendu leurs saisons en réponse à la nouvelle épidémie de coronavirus, la NCAA a annulé tous les tournois d’hiver – y compris les tournois de basket-ball masculin et féminin.

Comme il n’y aura pas de casse-crochets ou d’histoires sur Cendrillon cette année, Fil de filets tentera d’aider les fans à obtenir leur correctif de March Madness en revenant sur les performances et les runs qui présentaient les joueurs actuels des Brooklyn Nets:

Après que le UNC n ° 1 a battu l’Indiana n ° 5 par 15 dans Sweet 16 en 2016, les Tarheels ont dû faire face au n ° 6 Notre Dame.

Équipe différente, presque le même résultat final exact pour la Caroline du Nord. Bien que les Fighting Irish aient fourni un bon effort en seconde période, mais le futur gardien des Brooklyn Nets Theo Pinson s’est assuré d’aider à mettre un terme à cela.

Lorsque Notre Dame a pris les devants 52-51 après 51-40, son coéquipier Pinson Marcus Paige a repris la tête pour donner aux Tarheels un avantage de 53-52.

Lors de la prochaine possession du Fighting Irish, Pinson a volé le ballon. Les Tarheels marqueraient sur la prochaine possession après un temps mort.

En plus de son vol, Pinson a marqué six points, attrapé deux rebonds offensifs et a obtenu une aide dans le dernier tronçon de l’UNC, en route vers une victoire de 88-74 Elite Eight (score plein).

.