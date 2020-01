Theo Pinson travaille à travers les essais de la deuxième saison en NBA

Mercredi, Theo Pinson a disputé son premier match de la Ligue G de la saison 2019-2020 après avoir été affecté aux Long Island Nets, l’affilié de Brooklyn. Il a marqué 10 points sur un tir de 4 pour 6 (2 pour 3 sur un territoire à 3 points) dans ses 30 minutes d’action tout au long du parcours 143-108 de Long Island contre les South Bay Lakers.

Le match de mercredi n’est que la deuxième fois que Pinson joue dans un match, NBA ou G League, depuis le 7 janvier.

Avant son match avec Long Island, Pinson avait vu un peu plus de 18 minutes de jeu depuis le 4 janvier. Mais pendant une grande partie de novembre et décembre, il jouait des minutes à deux chiffres sur le régulier.

La santé des Nets a eu un impact sur les minutes de Pinson, bien que cela ne facilite pas la situation.

Mais il a dit à Chris Milholen de Nets Daily qu’il avait de l’aide pour traverser les moments difficiles:

Ça a été de haut en bas. Juste écouter les vétérinaires. Ce ne sera pas des sommets toute la saison. C’est une longue saison. Prends tout et embrasse-le et je me dis toujours que le Seigneur ne me mettra pas dans des situations que je ne pourrais pas gérer. J’essaie juste de m’en souvenir.

Long Island est de retour en action vendredi lorsque Tacko Fall et les Maine Red Claws (Celtics) se rendent à 19 h.

