Theo Ratliff se souvient de 2001 Sixers, la grandeur d’Allen Iverson

Les Philadelphia 76ers 2000-01 étaient un groupe magique. Menés par le MVP Allen Iverson, ils se sont battus à travers une Conférence de l’Est difficile et ont atteint les finales NBA. Ils ont éliminé les Lakers de Los Angeles dans le premier match de la série, leur seule défaite en séries éliminatoires, mais le puissant dup de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal était trop pour les Sixers.

Theo Ratliff a été échangé aux Hawks d’Atlanta afin que les Sixers acquièrent Dikembe Mutombo, donc il ne faisait pas partie des séries éliminatoires, mais il avait une saison helluva avant l’échange. Il a en moyenne 12,4 points, 8,3 rebonds et il a mené la ligue avec 3,7 blocs par match et sa saison a été écourtée après 50 matchs avec une blessure au poignet droit.

Pourtant, il comprenait à quel point cette équipe était bonne.

Il a rencontré Alex Kennedy de Hoops Hype et on lui a demandé quelle était sa saison préférée au cours de ses 16 années de carrière dans la ligue. Il a dit à Kennedy:

Oui, la saison 2000-01. C’était un peu doux-amer parce que c’était aussi l’année où j’ai été échangé, mais nous étions au sommet de la ligue au début de la saison. Nous avions le meilleur record de la NBA à l’époque. J’ai fait All-Star pour la première fois, mais j’ai fini par me casser la main. Vous savez, menant dans toutes ces catégories avec mon homme Allen Iverson. Ensuite, j’ai fini par être échangé aux Hawks, donc c’était doux-amer. Mais c’était amusant jusqu’à ce point. (des rires)

Jouer avec un gars comme Iverson peut être un privilège. La saison 2000-01 a été sa plus belle alors qu’il a remporté le titre de MVP avec une moyenne de 31,1 points, 4,6 passes décisives et 2,5 interceptions en tête de la ligue. Il a lutté contre de nombreuses blessures pour jeter les Sixers sur son dos quand ils en avaient besoin et il a livré des performances virtuoses contre les Raptors de Toronto, les Milwaukee Bucks et les Lakers en séries éliminatoires.

Ce sont ces performances qui ont émerveillé Ratliff alors qu’il louait Iverson en disant:

Vous parlez d’un formidable concurrent. À ce jour, je ne sais toujours pas comment il a fait ce qu’il a fait et comment il a pu surmonter certaines blessures. Quand il s’est foulé la cheville, on aurait dit qu’il s’était cassé la cheville, mais il serait de retour ici. Sa volonté, sa détermination et sa tolérance à la douleur étaient là-haut avec Kobe. Il était juste capable de vouloir faire certaines choses. Quand nous étions en bas, nous savions où aller. Nous le trouverions, il trouverait le ballon et il prendrait simplement le contrôle des matchs. Rien que grâce à son leadership sur le terrain, cela nous a aidés à être à notre meilleur. Nous avions beaucoup de gars qui étaient juste des gars compagnons qui n’étaient pas vraiment sortis et qui se sont imposés quand nous sommes venus chez les Sixers pour jouer à ses côtés – des gars comme Aaron McKie, Eric Snow, George Lynch. Il a contribué à nous pousser et à élever notre jeu et notre statut de joueurs de la NBA. C’est un gars formidable, une personne formidable aussi. Très généreux, très familial. Il prend son temps, même à ce jour, pour parler à vos enfants et raconter son histoire et parler de ce qu’il a fait et des hauts et des bas de sa vie. C’est juste une personne formidable.

Il ne fait aucun doute que les Sixers de 2001 étaient un groupe spécial dirigé par la grandeur indéniable d’Iverson. Bien que Ratliff n’ait pas pu participer aux séries éliminatoires, son haut niveau de production a permis à l’équipe d’obtenir une pièce énorme comme Mutombo.

.