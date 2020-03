Thompkins, après un test positif pour le coronavirus: “Je me sens bien, j’ai hâte que le virus passe”

Le joueur du Real Madrid Trey Thompkins a donné aujourd’hui positif pour coronavirus. C’est curieux, puisqu’il fait partie de ceux qui se sont opposés au déplacement à Milan de l’équipe blanche en Euroligue et ont pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas s’infecter. C’est le message qu’il a envoyé dans ses réseaux à ses followers après avoir connu son positif:

“Merci à tous pour votre amour. Je me sens bien et j’attends juste que le virus passe. Cela signifie beaucoup pour moi.”

Merci à TOUT LE MONDE qui m’a envoyé de l’amour et / ou s’est renseigné sur moi. Je me sens bien et j’attends juste que le virus passe à ce stade. Signifie vraiment beaucoup ❤️

– Trey Thompkins (@TreyThompkins) 12 mars 2020

.