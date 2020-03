Thunder a travaillé pour nettoyer l’arène avant l’annonce du test des coronavirus

Selon un nouveau rapport ESPN, l’Oklahoma City Thunder s’est assuré d’éliminer mercredi les fans de Chesapeake Energy Arena avant l’annonce de la présomption d’un test de coronavirus positif.

Le match entre l’Utah Jazz et le Thunder a été reporté avant l’annonce de la nouvelle d’un joueur de jazz, qui aurait été plus tard Rudy Gobert, testant la présomption positive pour le coronavirus. Suite à l’annonce du test, la NBA a annoncé que sa saison était suspendue.

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, qui était dans l’arène, a aidé à éliminer les fans du bâtiment, selon le rapport ESPN.

«Pour éviter la panique, il a été décidé que l’arène devrait être débarrassée des fans avant l’annonce du test positif COVID-19 et la suspension de la saison. Ce n’était pas une mince tâche. Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, un habitué des jeux Thunder, se trouvait justement dans le bâtiment. Des sources ont déclaré que cela a aidé à faciliter et à accélérer les ressources pour nettoyer le bâtiment et gérer la situation de santé publique. »

Une fois le match reporté, l’annonceur du Thunder prononçait un discours public pour s’assurer que les fans étaient en sécurité.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré jeudi que la suspension de la ligue durerait au moins 30 jours. La NCAA a annoncé jeudi qu’elle avait annulé ses tournois de basketball de division I pour hommes et femmes.

