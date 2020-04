Thunder devrait-il profiter des actions de Chris Paul?

Lorsque le Thunder d’Oklahoma City a échangé pour Chris Paul, le contrat du meneur de jeu a été considéré par beaucoup comme l’un des pires de la ligue.

Mais maintenant, après une saison d’étoiles au cours de laquelle il a mené Oklahoma City en séries éliminatoires et un an plus près de la fin de son contrat massif, le Thunder pourrait incontestablement récupérer des actifs s’il le négocie.

Erik Horne de l’Athletic et John Hollinger ont discuté des mérites d’échanger le meilleur joueur de l’équipe.

Hollinger: “La valeur ne sera jamais plus élevée que cet été – venant d’une grande année, avec un an plus une option restant sur son accord.”

…

Horne: «Ce contrat avant la saison était considéré comme un albatros. Quelle est sa valeur maintenant? Paul jouait à un niveau dans le Top 5 des gardes avant l’arrêt, mais il aura également 35 ans à partir de la saison prochaine avec une option de joueur de 44,2 millions de dollars à sa saison des 36 ans en 2021-2022. »

Paul doit environ 41 millions de dollars la saison prochaine et dispose d’une option de joueur pour 44 millions de dollars l’année suivante. Voir la date d’expiration de deux ans de cet accord est beaucoup plus acceptable que la dernière intersaison.

Les équipes qui pensent qu’elles sont un grand joueur à l’écart d’un titre et qui peuvent créer un espace de cap peuvent venir suivre.

Le risque pour le Thunder de le garder: sa valeur pourrait ne plus jamais atteindre ce sommet. Et si Paul, enfin, fait un pas en arrière notable dans un territoire de gardien de but simplement moyen ou supérieur à la moyenne? Et s’il se blesse?

Les deux journalistes d’Athletic ont convenu que le Thunder devra probablement sacrifier la victoire à court terme s’ils veulent une reconstruction à long terme robuste.

«Si un creux va se produire, cela ne peut pas se produire sans Paul ailleurs. Paul dans votre équipe ne sacrifie pas le court terme. Il est trop bon, au moins jusqu’à la prochaine blessure », a écrit Horne.

Hollinger pense que laisser partir Paul leur fera du mal dans un proche avenir, mais pour atteindre un sommet, l’équipe devra peut-être le faire.

«Il est difficile de voir comment le Thunder se rendra aux endroits où il veut aller de trois à cinq ans sans encaisser son stock de Chris Paul», écrit-il.

Hollinger aborde deux ou trois choses. Tout d’abord, tout ce que Paul rapporte peut être une aubaine pour l’avenir, qu’il s’agisse d’un choix, d’un joueur plus jeune, d’une salle supplémentaire ou des trois.

De plus, le Thunder aurait une meilleure chance de choisir un tirant d’eau élevé sans lui. En 2021, les Thunder ont leur propre sélection et les Miami Heat – mais les deux pourraient être dans les années 20.

En 2022, le Thunder perdra son choix face aux Hawks d’Atlanta s’il tombe en dehors du top 10. Le choix des Clippers de Los Angeles 2022 que OKC possède est susceptible d’être dans les années 20.

En 2023, Oklahoma City a son propre choix (avec le droit d’échanger contre les Clippers) et le choix protégé par la loterie de Heat.

Si le Thunder ne touche pas le fond, ils pourraient avoir plusieurs choix dans les années 20 au cours des trois prochaines années. Il y a certainement de la valeur à y trouver, mais le taux de réussite est évidemment meilleur avec un choix de repêchage plus élevé.

Il est maintenant probable que la valeur de Paul sera la plus élevée pour le reste de son mandat à Oklahoma City.

Si le Thunder le retient, ils risquent de le perdre en agence libre pour rien, tout en utilisant 85 millions de dollars sur lui au cours des deux prochaines années.

Cela dit, Paul est toujours un grand joueur. Gagner est plus amusant que perdre. Le dumping salarial d’un All-Star semble contre-productif.

Hollinger ne pense pas que le Thunder devrait carrément char. C’est le moment de bouger si Oklahoma City veut récupérer de la valeur.

“Le Thunder ne devrait pas l’échanger juste pour l’échanger – il est toujours vraiment bon! Mais leur meilleure chance d’obtenir le plus de valeur pour Chris Paul est susceptible de se produire cet intersaison », a écrit Hollinger.

