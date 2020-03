Thunder Doctor a couru aux moments officiels Beore Tipoff vs Jazz

Quelques instants avant le début du match contre le Utah Jazz à Oklahoma City Thunder, le chef du personnel médical du Thunder, Donnie Strack, “est venu sprinter” aux officiels pour leur dire quelque chose, rapporte Royce Young d’ESPN.

Strack a discuté avec les officiels pendant quelques minutes avant d’appeler les entraîneurs en chef, a déclaré Young. Certains joueurs sont venus demander ce qui se passait. Finalement, les officiels ont dit aux joueurs de retourner dans les vestiaires. Certains joueurs ont salué les fans en sortant du terrain.

“L’annonceur de Thunder PA est venu et a dit qu’ils attendaient la confirmation de la ligue pour commencer le match”, a déclaré Young.

Il n’y a eu aucune annonce ni confirmation des raisons pour lesquelles le jeu a été reporté, bien que Young ait déclaré qu’il était dû au coronavirus.

“La croyance est que cela est lié aux maladies des joueurs impliqués dans ce match et la ligue n’a pas pu confirmer s’ils pouvaient ou non commencer le match à cause de cela”, a déclaré Young.

Le centre de jazz Rudy Gobert a été rayé du match en fin de journée en raison d’une maladie, tout comme le garde Emmanuel Mudiay.

.