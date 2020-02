Thunder égalise le record de franchise avec une 8e victoire sur route

Le Thunder d’Oklahoma City a balayé la série de saison régulière contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans avec une victoire de 123-118 à l’intérieur du Smoothie King Center jeudi soir.

C’était le dernier match pour les deux équipes avant de se diriger vers la pause des étoiles.

Deux nuits après que Billy Donovan a déclaré que son équipe avait une «petite marge d’erreur» et qu’OKC avait besoin que tout le monde joue bien pour avoir une chance de gagner, six joueurs de Thunder ont réalisé une performance à deux chiffres, menée par Danilo Gallinari avec 29.

Dennis Schroder est une fois de plus sorti du banc pour marquer 22, tandis que Shai Gilgeous-Alexander, Steven Adams et Mike Muscala ont réussi respectivement 17, 11 et 10.

Chris Paul a affiché un double-double, marquant 14 points et un rebond de 11 matchs.

Zion Williamson, qui a disputé son premier match contre Oklahoma City cette saison, a mené tous les marqueurs avec 32, dépassant son précédent sommet en carrière de 31 mardi soir.

Williamson a présenté une autre raison pour laquelle il a été choisi avec le choix global n ° 1 lors du repêchage de juin au deuxième trimestre avec ce qui pourrait être le bloc le plus sale de l’année lorsqu’il a écrasé une tentative de tir d’Abdel Nader dans les sièges.

Mais le jeu de la nuit est venu du centre de Thunder Steven Adams.

Avec une seconde restante au chronomètre, Adams a frappé un soulèvement de 70 pieds pour battre le buzzer et envoyer Oklahoma City à la mi-temps avec une avance de 66-58.

C’était le premier 3 points de la carrière d’Adams et il a répondu avec un petit shimmy d’épaule avant de célébrer avec ses coéquipiers en quittant le terrain.

Avec cette victoire, Oklahoma City améliore à 33-22 au total et 16-10 sur la route.

Selon le Thunder, la victoire de jeudi soir est la huitième victoire sur route consécutive, égalant un record de franchise à Oklahoma City.

Le Thunder s’éloignera de l’action en saison régulière pour le All-Star Weekend où OKC sera représenté à la fois par Gilgeous-Alexander dans le Skills Challenge et le Rising Stars Game, et Chris Paul, qui fera sa 10e apparition au All-Star Game .

Oklahoma City est de retour en action vendredi 21 février prochain quand ils accueilleront les Denver Nuggets.

