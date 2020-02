Thunder et Heat auraient discuté du commerce avec Danilo Gallinari

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Oklahoma City Thunder seraient en train d’explorer le commerce de Danilo Gallinari avec le Miami Heat.

The Heat est à la recherche de joueurs pour placer autour de 2020 les étoiles de la Conférence Est Jimmy Butler et Bam Adebayo. Une nuit où le Heat a également conclu un accord pour décrocher l’ancien joueur par excellence de la NBA Finals, Andre Iguodala, l’élan pourrait continuer de reprendre en faveur de Miami, car Gallinari est l’un des plus grands noms du marché à l’approche de la date limite des échanges.

Pendant Wojnarowski et Zach Lowe’s Trade Deadline Special sur ESPN2 mercredi, Wojnarowski a déclaré que le Thunder écoutait les offres mais ne se sentait pas obligé de déplacer un joueur.

“Essentiellement, ils disent:” Nous pouvons aller en été et garder ces gars-là, nous pouvons signer et échanger pour Gallinari, ou nous pouvons le déplacer maintenant si nous obtenons un accord que nous aimons “”, a déclaré Wojnarowski.

Gallinari a contribué à mener le Thunder à un succès inattendu cette saison, inscrivant mercredi dix matchs au-dessus de .500 avec un record de victoires jusqu’à présent. Ils occupent actuellement la septième place de la Conférence de l’Ouest.

Miami accède mercredi à la quatrième place de la Conférence Est et à seulement un match et demi derrière les Raptors de Toronto, deuxième place. S’ils ajoutaient Gallinari, qui mène la NBA en note offensive depuis Thanksgiving, le Heat obtiendrait un vétéran en avant pour aider à mener la charge.

Gallinari affiche en moyenne 19,2 points, 5,7 rebonds et 2,3 passes décisives par match avec un pourcentage de tir réel de 61,7.

Pendant ce temps, l’association de Butler et d’Iguodala donne déjà à Miami un duo défensif féroce pour aller avec Adebayo. Si un accord pour le Gallinari de 6 pieds 10 pouces pouvait également être conclu, Miami aurait un front formidable.

