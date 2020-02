Thunder et Kings ont mis la séquence de jeu jeudi à Oklahoma City

Le Thunder d’Oklahoma City est passé au cinquième rang dans l’Ouest mercredi soir grâce à une défaite de 114-103 des Utah Jazz contre les Celtics de Boston.

OKC aura une chance de renforcer sa position jeudi quand ils accueilleront l’une des équipes vers le bas de la conférence, les Kings de Sacramento.

Cependant, les Kings entrent dans la Chesapeake Energy Arena sur une séquence qui leur est propre, après avoir remporté trois matchs de suite et six de leurs huit derniers matchs depuis une victoire du 3 février contre les Timberwolves du Minnesota.

De’Aaron Fox a été remarquable après la pause des étoiles, marquant plus de 20 points dans chacune des victoires de Sacramento au cours de la semaine dernière, y compris un record de 21 points dans la victoire des Kings contre les Warriors mardi soir.

Malgré la semaine de congé pour les festivités All-Star, le Thunder a continué d’être l’une des équipes les plus chaudes de la ligue au cours des six dernières semaines. OKC a remporté 13 des 16 et quatre de suite.

Leur victoire mardi soir n’a presque pas été après qu’ils aient laissé filer une avance de 24 points au troisième quart avant de finalement arriver à plusieurs arrêts défensifs clés à la fin du quatrième.

Bien que connu pour sa défense, Terrance Ferguson a fait sentir sa présence offensivement à Chicago, marquant 11 points sur un tir de 3 sur 5, qui dépassent tous l’arc. Les 11 points sont les plus marqués par Ferguson depuis qu’il en avait cinq le 13 janvier.

Ferguson a raté un temps considérable en janvier et Billy Donovan a déclaré à ESPN que l’attaquant de troisième année est toujours de retour dans le flux des matchs.

«Son timing était arrêté. Je pense qu’il encrassait un peu trop. Je pense que son tir n’était vraiment pas là. Terrance a toujours été un très bon joueur de catch-and-shoot, surtout dans les coins. … Avec un peu de chance, il pourra constamment s’améliorer. »

Le remplaçant de Ferguson dans la formation de départ, Lu Dort, a lutté contre Chicago et a été le seul joueur de Thunder à voir les minutes mais pas à marquer.

Son début contre les Bulls a été le 15e de la saison, le plus grand nombre de joueurs bidirectionnels depuis l’introduction des contrats bilatéraux en 2017.

La rencontre de jeudi soir entre les deux équipes est la finale de la saison régulière. Oklahoma City et les Kings ont partagé les deux affrontements précédents, tous deux à Sacramento.

