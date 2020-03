Thunder explique l’utilisation de tests privés pour le coronavirus

Comme le nombre de cas confirmés de coronavirus continue d’augmenter aux États-Unis, il en va de même pour le nombre de joueurs de la NBA qui ont reçu des diagnostics positifs.

Sept équipes ont rapporté avoir des joueurs qui ont été testés positifs pour le virus, avec Kevin Durant et Marcus Smart parmi ceux qui ont révélé leurs résultats cette semaine.

La question a été posée de savoir pourquoi, avec une pénurie nationale de kits de test, autant d’équipes ont pu en obtenir autant.

Par exemple, après avoir reçu les résultats positifs de Rudy Gobert, l’Utah Jazz a utilisé 58 kits pour tester les joueurs et le personnel, ce qui représentait plus de la moitié de la capacité de test quotidienne de l’Oklahoma selon le New York Daily News.

Cependant, l’Oklahoma City Thunder a décidé d’emprunter une autre voie.

L’équipe a annoncé mercredi que tous les membres de la franchise qui avaient été testés avaient reçu des résultats négatifs et que l’organisation avait choisi une “voie alternative” pour tester les joueurs et le personnel en raison du “stress sur l’état du système médical de l’Oklahoma”.

Alors que le Thunder n’a pas été directement critiqué, des équipes comme les Brooklyn Nets ont été critiquées pour avoir testé des joueurs asymptomatiques.

Les Nets, qui ont également utilisé des tests privés, ont souligné la nécessité de tester des joueurs asymptomatiques pour aider à «être en mesure de contenir le virus et de sauver des vies».

Selon USA Today, le porte-parole de la NBA, Mike Bass, a déclaré dans un communiqué:

«Les autorités de santé publique et les médecins d’équipe craignent que, étant donné le contact direct des joueurs de la NBA entre eux et les interactions étroites avec le grand public, en plus de leurs déplacements fréquents, ils pourraient accélérer la propagation du virus. Après que deux joueurs aient été testés positifs la semaine dernière, d’autres ont été testés et cinq autres joueurs ont été testés positifs.

“Espérons que, en choisissant de rendre publics les résultats de leurs tests, ces joueurs ont attiré l’attention sur le besoin critique des jeunes de suivre les recommandations des CDC afin de protéger les autres, en particulier ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents et les personnes âgées.”

La NBA est au milieu d’un arrêt à l’échelle de la ligue, qui est entré en vigueur la semaine dernière. Le 19 mars, Adam Silver a décidé de fermer toutes les installations d’entraînement aux joueurs et au personnel à partir de vendredi.

.