Thunder go Zeke Nnaji, Payton Pritchard

Dans le dernier projet de simulation de Sports Illustrated, le Thunder d’Oklahoma City a sélectionné deux des meilleurs joueurs du Pac-12 de la dernière saison de la NCAA.

Jeremy Woo de SI a projeté que le Thunder rédigerait Zeke Nnaji, un attaquant de puissance de l’Arizona, avec le choix n ° 25 dans le repêchage.

Au choix n ° 51, OKC a sélectionné le meneur de jeu de l’Oregon Payton Pritchard.

Nnaji a été nommé recrue de l’année Pac-12 cette saison après une moyenne de 16,1 points et 8,6 rebonds par match tout en tirant à 57% sur le terrain.

Woo a écrit que Nnaji a montré “un certain potentiel en tant que grand athlétique qui peut légitimement rebondir, deux compétences importantes qui ne viennent pas toujours de concert”.

En étant nommé meilleur étudiant de première année de la conférence, Nnaji a battu cinq étudiants de première année du Pac-12 qui devraient être sélectionnés plus haut que lui dans ce projet de simulation de SI: le centre USC Onyeka Okongwu, l’attaquant de Washingtonon Jaden McDaniels et le centre Isaiah Stewart, et les coéquipiers de l’Arizona Nico Mannion et Josh Green.

Woo a déclaré que les questions sur la défense et le post-match de Nnaji le maintenaient en première ronde.

Défensivement, il n’est pas encore poli ou physique, c’est de là que vient la plupart des piqûres. Son après-match est quelque peu rudimentaire, et il a besoin de coups créés pour lui.

À 6 pieds 11 pouces et 240 livres, Nnaji a le potentiel d’être un grand moderne s’il peut remplir et affiner et améliorer ses compétences.

Le choix de deuxième ronde du Thunder dans ce projet de simulation était Pritchard, le joueur Pac-12 de l’année et finaliste du joueur de basket-ball universitaire AP de l’année.

Pritchard a mené la conférence avec 20,5 points par match et 5,5 passes décisives par match et a obtenu le cinquième meilleur pourcentage de 3 points à 41,5%.

Il était un retardataire à l’université, ce qui est en grande partie ce qui le retient au deuxième tour. Pritchard était un partant toutes les quatre saisons, mais au cours des trois premières années, il a récolté en moyenne 11,5 points et 4,3 passes décisives par match.

Il s’est épanoui en tant que senior, cependant, et a conduit l’Oregon au meilleur record de la conférence.

La plupart des ébauches fictives placent Pritchard en deuxième ronde et il semble peu probable qu’il ne soit pas repêché. Les équipes pourraient faire bien pire qu’un flyer à tirage tardif avec le garde de 6 pieds 2 pouces.

Le Thunder a eu du succès avec un autre nom Pac-12 lors de la dernière saison. Lu Dort, qui n’est pas sorti de l’état de l’Arizona, a émergé comme contributeur cette saison.

Oklahoma City pourrait-il regarder le Pac-12 pour plus de jeunes talents cet intersaison?

