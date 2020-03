Thunder-Jazz, le coronavirus et la scène d’une des nuits les plus étranges de la NBA – The Athletic

Il y a peu de circonstances où Steven Adams ne parvient pas à fournir un peu de légèreté. Donc, à 20 pieds de la personne la plus proche dans la pièce, il a livré – à son insu que cette nuit, il serait momentanément mis en quarantaine avec la saison NBA.

On a demandé à Adams ce que ce serait de jouer dans une arène vide, si les fans étaient tenus à l’écart des jeux à cause du coronavirus.

“Arène vide?” Dit Adams. «Ce serait un peu bizarre, mec. C’est un peu comme si vous étiez allé dans une ville abandonnée. Vous savez que c’était autrefois un endroit très vivant et vous vous attendez à être assez vivant. Mais il n’y a personne autour. “

Ensuite, Adams a actionné l’interrupteur.

«Le frère va-t-il toujours être sur le jumbotron? L’annonceur? “

Quelques minutes après 19 h 30, ce «frère» était allumé, mais il n’exaspérait pas la foule. Pendant une trentaine de minutes, le divertissement interne du Thunder a fait ce qu’il pouvait pour écraser les peurs qui bouillonnaient sous la surface pour les quelque 18 000 personnes présentes. L’acte de mi-temps a été bousculé. Des t-shirts ont été jetés aux fans, maintenant dispersés entre les sièges, le hall et le chemin du retour.

L’annonceur du Thunder prononce une nouvelle qui semble plus évidente à chaque minute qui passe.

Le basket-ball était un tour de force et Oklahoma City n’était que le début.

“En raison de circonstances imprévues, le match a été reporté”, a-t-il déclaré.

L’athlétisme Shams Charania a d’abord signalé que Rudy Gobert, de l’Utah, avait été testé positif pour le coronavirus. Gobert n’était pas dans le bâtiment mercredi. Lui et Emmanuel Mudiay avaient initialement été répertoriés par le Jazz comme douteux pour cause de maladie.

Environ cinq minutes avant 22 h CT, les formateurs de Thunder ont commencé à dérouler des sacs d’équipement vers le quai de chargement où les joueurs entrent et sortent généralement de l’arène. Quelques journalistes ont essayé d’attendre les joueurs, mais les joueurs de Thunder ont été conduits hors d’une autre sortie.

Le Jazz est resté plus de trois heures après leur première comparution devant le tribunal pour ce non-retour qui n’a jamais eu lieu.

La nuit a commencé assez innocemment. Quelques retours violets de Jazz ont été parsemés dans la foule. Le match était important – la série de la saison à égalité 1-1, le Jazz à la quatrième place, un match devant le Thunder au classement de la Conférence Ouest.

Les joueurs ont réussi certains de leurs rituels d’avant-match. Mais Chris Paul n’a jamais rentré son uniforme. Il n’a jamais atteint sa place habituelle sur le chandelier Thunder.

C’est à ce moment-là que Donnie Strack, vice-présidente des performances humaines et des joueurs de Thunder, s’est précipitée vers les trois officiels devant la table de marque. Le directeur général adjoint de Thunder, Rob Hennigan, l’a bientôt rejoint. Les joueurs de chaque côté attendaient une annonce alors que les officiels Pat Fraher, Ben Taylor et Mark Lindsay se blottissaient. L’entraîneur du Thunder Billy Donovan et l’entraîneur de l’Utah Quin Snyder ont été appelés en milieu de terrain où ils se sont heurtés les coudes de manière ludique – le remplacement d’un dap ou d’une poignée de main dans les semaines qui ont suivi la propagation du coronavirus. Les joueurs ont ensuite été invités à quitter le terrain. Les fonctionnaires sont ensuite sortis. C’était officiellement une source de préoccupation.

C’était la scène d’avant-match entre Thunder-Jazz alors que les officiels attendaient la confirmation pour commencer pic.twitter.com/3XoKWydaJh

– Erik Horne (@ErikHorneOK) 12 mars 2020

La musique battait toujours. Ce rythme pulsatile a joué plus longtemps qu’il ne l’avait jamais été avant un coup d’envoi de Thunder. Il n’avait jamais eu besoin de courir aussi longtemps; maintenant le jeu aurait commencé.

L’annonceur public a déclaré à la foule agitée que les officiels attendaient la confirmation du début du match. Boos a commencé à résonner dans l’arène, certains fans n’ayant pas hésité ou ne pensant tout simplement pas à une circonstance qui devenait de plus en plus claire.

Rob Shahan est détenteur d’un abonnement pour la saison Thunder depuis 2008. Il n’avait jamais rien vu de tel mercredi.

“Ma femme Becky m’a en fait demandé pourquoi Gobert ne commençait pas”, a déclaré Rob à The Athletic. «Je lui ai dit que je n’étais pas sûr car je n’avais pas entendu dire qu’il était blessé.

«Ensuite, la musique d’avant-match a continué à jouer et à jouer et à jouer et nous étions curieux de savoir pourquoi ils ont laissé la chanson continuer à jouer. Nous avons alors tous les deux remarqué que le docteur Thunder s’était enfui et avait parlé à Billy Donovan.

“C’est à ce moment-là que nous avons commencé à reconstituer le puzzle.”

Le 21c Museum Hotel est devenu le premier hébergement de la plupart des équipes de la NBA qui visitent Oklahoma City. Le Jazz y est resté mardi soir.

Une déclaration d’un responsable du 21c Museum Hotels à la suite des événements de mercredi soir:

«Nous venons de prendre conscience qu’un client de notre hôtel a préalablement testé positif pour le COVID-19 (coronavirus). Notre priorité est la sécurité de notre équipe, de nos invités et de notre communauté. Nous travaillons à coordonner étroitement avec les responsables de la santé publique. Par prudence, nous avons fermé l’hôtel aux non-clients pour la soirée et nous n’acceptons pas d’arrivées supplémentaires pour le moment. Nous travaillons avec des responsables de la santé publique pour nous assurer que nos employés et nos invités sont informés, en sécurité et bien pris en charge.

«Nous avons déjà mis en place des mesures à l’hôtel pour minimiser les risques de transmission avec des procédures de nettoyage améliorées et des produits de désinfection déjà en place qui se sont révélés efficaces pour minimiser la propagation des virus et des contagions.

«Le service de santé d’Oklahoma City contactera toute personne qui est entrée en contact étroit avec la personne. Les responsables de la santé indiquent que le risque de transmission est faible pour ceux qui n’ont pas été en contact étroit avec cette personne.

«Il s’agit d’une situation en évolution et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, nous travaillerons avec les autorités sanitaires locales pour fournir des mises à jour. Nous restons déterminés à assurer la santé et le bien-être de nos clients, employés et communauté prendront toutes les mesures nécessaires pour fournir un environnement sûr à l’hôtel. “

Quelque chose se passait. Dans le hall le plus proche des vestiaires du Jazz, deux entraîneurs adjoints de Thunder ont commencé à s’écouler – non pas vers le tunnel pour revenir au sol de l’aréna, mais vers la sortie.

Le rythme de leurs foulées était rapide, pas une panique mais certainement pas désireux de rester. Le joueur de longue date de Thunder, Nick Collison, a suivi un peu plus tard avec une foulée facile. Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a laissé dans le même couloir, refusant de commenter.

Entre ces sorties est intervenue l’annonce de ces circonstances imprévues. Plus de huées. Snyder a émergé du vestiaire Jazz entouré de personnel des relations publiques.

Cette semaine a marqué un tournant aux États-Unis et son action en matière de lutte contre la propagation du coronavirus. La NCAA a annoncé qu’elle excluait la plupart des fans du tournoi de basket-ball masculin et féminin de la division I, limitant l’accès au «personnel essentiel et à la présence limitée des familles». Les Golden State Warriors allaient jouer leur match contre Brooklyn jeudi dans un Chase Center vide, alors que San Francisco interdisait tous les rassemblements dépassant 1000 personnes. La NBA pensait qu’elle était sur le point de prévenir au mieux la propagation du coronavirus en limitant l’accès aux vestiaires au personnel «essentiel». Pas de média, pas de problème?

Cela a duré des jours. Le diagnostic de Gobert, malgré les rapports de The Athletic’s Shams Charania et Tony Jones selon lesquels il se sentait fort et stable, était la dernière goutte. La saison NBA s’est arrêtée indéfiniment.

Libération de la NBA annonçant la suspension de la saison jusqu’à nouvel ordre. pic.twitter.com/SgZSVP07ME

– Erik Horne (@ErikHorneOK) 12 mars 2020

Quatre matchs étaient en cours lorsque Thunder-Jazz a été reporté. Le match de fin de soirée, Pelicans vs. Kings à Sacramento, a été annulé “par prudence, car l’un des arbitres (Courtney Kirkland) affecté au match a également travaillé un match de l’Utah Jazz plus tôt cette semaine.”

“C’était très surréaliste, nous n’avons jamais pensé qu’un athlète de classe mondiale comme un joueur de la NBA pourrait attraper un coronavirus”, a déclaré Shahan. «Jusqu’à ce soir, il ne nous est jamais venu à l’esprit qu’un véritable joueur l’aurait.

“Le Jazz a quitté le terrain avant le Thunder et nous avons réalisé que non seulement ce match était en danger, mais peut-être le reste de la saison.”

Vers 22 h 57, une équipe de responsables de la santé s’est dirigée vers le vestiaire Jazz avec des boîtes de gants et des masques. Quelques bus ont démarré leurs moteurs quelques minutes après minuit. Le Jazz était toujours là plus d’une heure après.

Pendant près de six heures, les joueurs de jazz ont été mis en quarantaine dans le vestiaire des visiteurs de la Chesapeake Energy Arena, recevant des tests ainsi que des membres des médias qui ont été en contact avec l’équipe ces dernières semaines.

À la fin de la soirée, il y avait plus d’employés de jazz à The Peake que de préposés à l’aréna. Comme ils l’avaient fait quelques heures plus tôt, les médias ont rempli les espaces autrefois occupés par le personnel de l’aréna et les fans.

Dans l’ombre de la fermeture de la ligue, il y avait des échantillons de la légèreté qu’Adams avait fournie avant la nuit.

Quelques heures après le faux départ du match, un journaliste avait une conversation FaceTime sur le terrain vacant.

Avec un sourire, le journaliste a dit en plaisantant: “Eh bien, c’est peut-être la dernière fois que je vous vois.”

À quelques mètres de là se trouvait la première rangée de sièges vides entourée de plusieurs milliers de personnes. C’était la ville abandonnée d’Adams, seuls les joueurs n’étaient même pas là pour la voir.

«Vous savez que cette fois était un endroit très vivant et vous vous attendez à être assez vivant. Mais il n’y a personne autour. “

Il y avait quelques personnes autour. Une rangée en arrière, quatre écrivains sont restés, au moins une chaise séparant chacun d’eux. C’était peut-être à cause des délais ou du poids de l’une des nuits les plus étranges de l’histoire de la NBA, mais personne n’a dit un mot.

(Photo du haut: Chris Elise / NBAE via .)

.