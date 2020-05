Thunder n’est pas «engagé» à ouvrir des installations le 8 mai

Certaines équipes de la NBA peuvent commencer à ouvrir leurs installations d’entraînement le 8 mai, mais ce n’est pas parce que le Thunder d’Oklahoma City sera autorisé à le faire.

C’était la principale leçon à retenir de la vidéoconférence du directeur général de Thunder, Sam Presti, jeudi, où il a parlé publiquement pour la première fois depuis que la NBA a suspendu ses opérations le 11 mars.

Les commentaires de Presti sont arrivés peu de temps après que la ligue a distribué des directives mises à jour à ses équipes, ce qui permettra essentiellement aux équipes situées dans des États qui ont vu des annulations d’ordres de rester à la maison de rouvrir leurs installations d’entraînement.

L’Oklahoma est l’un de ces États.

Selon les directives distribuées par la ligue, les équipes peuvent avoir jusqu’à quatre joueurs dans leurs installations d’entraînement à la fois, mais ne sont pas autorisées à organiser des entraînements de groupe ou des activités d’équipe.

Même si certaines restrictions continuent d’être en place, les joueurs qui retournent aux installations d’entraînement sont considérés comme la première étape vers une éventuelle reprise du jeu.

Pourtant, Presti ne s’engagerait pas à ce que le Thunder rouvre ses installations de formation le 8 mai, comme le rapporte Joe Mussatto de The Oklahoman.

“En ce qui concerne la date du 8 mai, ce que je peux dire, c’est que la ligue a déclaré qu’il s’agit d’une date cible”, a déclaré Presti. “Et nous sommes encore à une semaine ou deux de cela avant même de pouvoir y arriver. Et je pense que ce que nous avons tous vu vivre cette expérience, c’est que les choses changent littéralement de jour en jour. Nous évaluons donc cela. Je ne dirais pas que nous sommes déterminés à le faire. “

Le Thunder a réalisé un record de 40-24 le 11 mars, bon pour la cinquième place dans la Conférence de l’Ouest.

Que la ligue choisisse de reprendre la saison régulière ou de passer directement aux séries éliminatoires – ce dernier est considéré comme le scénario le plus probable – une place en séries éliminatoires est extrêmement probable pour le club.

L’accès au centre de formation pourrait donner aux joueurs du Thunder un avantage concurrentiel sur certains de leurs homologues qui continueront d’être touchés par les ordres de séjour à domicile dans d’autres États, mais Presti n’a pas indiqué que le club serait pressé de retourner au travail pour profiter de ce fait.

“Nous allons continuer à parler à nos joueurs de tout ce concept de retour”, a déclaré Presti. «Mais la ligue a donné une certaine flexibilité aux équipes pour déterminer ce qui leur convient le mieux. Et pour nous, nous fonctionnons dans l’hypothèse que la ligue ne permettrait pas aux joueurs et aux membres du personnel de retourner dans les installations à moins qu’ils ne pensent que cela était absolument sûr. Cela étant dit, il nous reste encore un peu de temps avant de pouvoir même prendre cette option. Et nous allons approfondir notre façon de voir les choses. “