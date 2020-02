Thunder ouvre ses huit matchs à domicile mercredi contre Cleveland

Mercredi soir, Oklahoma City inaugurera un stand de quatre matchs à domicile lors de l’accueil des Cleveland Cavaliers à l’intérieur de la Chesapeake Energy Arena.

Les deux équipes ne pouvaient pas se diriger dans des directions plus opposées.

Le Thunder remporte mercredi sept de ses huit derniers matchs. Janvier a été un coup dur pour OKC. Ils ont eu un maximum de 17 matchs en ligue en 30 jours, allant de 12 à 5 sur cette période.

Depuis Thanksgiving, Oklahoma City a une fiche de 24-9 et a statistiquement presque assuré sa place en séries éliminatoires.

Ils sont représentés par Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander lors du prochain All-Star Weekend et, autrefois considérés comme de gros vendeurs, un jour avant la date limite du commerce, le seul geste de Sam Presti a été d’envoyer Justin Patton et de l’argent aux Mavericks de Dallas en échange d’Isaiah Roby.

Cleveland, en revanche, est en mode de vente complète. Les Cavs entrent mercredi après avoir perdu 11 sur 12 et cherchent probablement à déplacer Kevin Love avant la date limite.

Le mécontentement de Love envers l’organisation est bien connu et a été exposé la dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées à Cleveland le 4 janvier.

Oklahoma City a mis en déroute les Cavs dans ce concours, 121-106.

Le Thunder aura de retour Terrance Ferguson mercredi après que le joueur de troisième année ait raté huit matchs consécutifs.

En raison de raisons personnelles pour la majorité de son absence, Ferguson était de retour à l’entraînement lundi et l’entraîneur-chef du Thunder, Billy Donovan, a déclaré à ESPN que T-Ferg était revenu à la normale.

“Il ne semble jamais avoir l’air fatigué pour moi”, a déclaré Donovan. «Il court et il a un très bon moteur et une bonne énergie. Donc, il ressemblait à son moi normal. »

Donovan n’a donné aucune indication quant à savoir s’il remettrait Ferguson dans la formation de départ. La recrue Lu Dort a joué des minutes importantes à la place de Ferguson et a excellé aux deux extrémités du terrain dans son temps de jeu prolongé.

Le coup d’envoi aura lieu mercredi à 19 h. CT.

