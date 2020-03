Thunder retient la fin du rallye des Pistons derrière le 27 de Gilgeous-Alexander

Le Thunder d’Oklahoma City a évité une tentative de retour tardive des Pistons de Détroit et a obtenu une victoire de 114-107 mercredi.

Détroit est revenu d’un déficit de 16 points pour prendre la tête avec moins de deux minutes à faire au quatrième quart, mais le trio habituel de gardes Thunder s’est intensifié.

“Nous avons tellement de profondeur … Peut-être à peu près contre quiconque nous jouons, je pense que nous avons l’avantage parce que nous avons probablement joué plus de matchs serrés que quiconque”, a déclaré le garde Chris Paul dans une vidéo de Fox Sports Oklahoma publiée sur Twitter.

Tirant de l’arrière 104-103, le meneur Chris Paul a fait une passe à Nerlens Noel pour un dunk facile pour reprendre la tête.

Sur la possession suivante, Shai Gilgeous-Alexander est passé. Il a eu une journée en carrière, affichant 27 points sur un tir de 12 pour 15, mais il n’a récolté que deux points au quatrième trimestre.

Ces deux points étaient importants.

Le chronomètre tournait, il a commencé à conduire, mais s’est arrêté sur un centime et s’est penché en arrière. Avec une certaine séparation, il a percé le cavalier de 14 pieds.

Gilgeous-Alexander avait montré ces mouvements brusques toute la nuit. Ses rafales rapides et son changement de rythme lui ont permis d’obtenir les looks de milieu de gamme qu’il aime et de se rendre à la jante et de tirer des fautes.

“Il a une excellente touche là-bas et quand il peut y entrer et le faire après un mouvement comme nous l’avons fait ce soir, c’est à ce moment-là que nous, lui et je pense que notre équipe est à son meilleur”, a déclaré l’entraîneur-chef Billy Donovan dans une vidéo publié sur Twitter de Fox Sports Oklahoma.

Ces 27 points ont été le plus par Gilgeous-Alexander depuis le 29 décembre.

“Il était vraiment efficace, a fait de très, très bons jeux autour du panier”, a déclaré Donovan. «Il était vraiment, vraiment rusé en termes de participation.»

Et puis est venu Dennis Schroder. Après 107-106, il a roulé jusqu’à la jante et a fait une finition athlétique pour reprendre la tête.

La défense d’Oklahoma City s’est verrouillée et n’a pas permis un autre point.

Paul a remonté le ballon avec une avance d’un point et environ 30 secondes au compteur. Le gardien Brandon Knight jouait une défense difficile, mais Paul l’a renversé. Aucune accusation n’a été appelée.

“Cela pourrait aller dans les deux sens”, a déclaré Paul. «Je me suis arrêté une seconde, je n’ai rien entendu. Saw Gallo a ouvert, et vous faites juste le bon jeu et je pense que de bonnes choses vont se produire. »

Paul est passé à Gallinari alors que le défenseur Jordan McRae a commencé à tourner. Knight se leva, mais au lieu d’aller vers Gallinari, il se dirigea vers Gilgeous-Alexander dans le coin. McRae, anticipant que Knight irait vers Gallinari, a également repris le virage.

Gallinari a été laissé grand ouvert. Il a glacé le jeu avec un 3 points.

Schroder a fait une paire de lancers francs et Paul a fait un de plus après une faute technique, et le Thunder a obtenu la victoire.

Schroder a terminé avec 23 points et neuf passes décisives, dont huit en première période.

Gallinari a récolté 19 points, sept rebonds et quatre interceptions.

Le Thunder a mis fin à sa séquence de deux défaites consécutives.

“Je pensais que nos gars étaient concentrés et prêts à jouer”, a déclaré Donovan. «Je pensais que nous avions un bon rebond et une bonne pop et je pensais que nous étions animés pour commencer le match.»

