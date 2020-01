Thunder revient à Oklahoma City pour accueillir les Hawks

Les Atlanta Hawks ont été horribles sur la route. C’est parfait pour l’Oklahoma City Thunder, qui accueillera les Hawks à l’intérieur de Chesapeake Energy Arena vendredi soir.

OKC rentre à la maison après un road trip de deux matchs au cours duquel ils ont battu les Houston Rockets et l’Orlando Magic. Le Thunder a été stimulé par les grandes performances de Dennis Schröder en seconde période dans les deux matchs.

Schröder a déclaré au journaliste de Thunder Digital Paris Lawson que l’équipe restait simple et s’amusait:

Nous jouons juste. Il s’agit de s’amuser, d’avoir confiance… tout le monde est prêt. Tout le monde travaille chaque jour pour essayer de s’améliorer et peu importe qui est là-bas, qui ne l’est pas. Nous essayons simplement d’aller là-bas et de concourir et c’est ce que nous avons fait.

Oklahoma City espère que le grand homme Steven Adams sera de retour dans l’alignement, qui n’a pas joué mercredi en raison d’une entorse de la cheville gauche. Adams a subi la blessure quelques minutes seulement après le match de lundi contre les Rockets lorsqu’il a été battu par Clint Capela alors qu’il tentait de saisir un rebond offensif.

Adams a quitté le match et n’est pas revenu.

Terrance Ferguson et Abdel Nader ont également raté la victoire d’OKC sur le Magic. Ferguson (raisons personnelles) était absent pour le deuxième match consécutif. Le joueur de troisième année a également été mis à l’écart contre les Trail Blazers le 18 janvier en raison d’une maladie, faisant du match du Thunder du vendredi soir sa troisième absence consécutive. Nader (entorse à la cheville), quant à lui, n’a pas joué depuis qu’il a quitté la première moitié de la victoire de l’OKC contre les Timberwolves du Minnesota le 13 janvier.

Alors que c’est le Thunder qui est connu pour ses retours en deuxième mi-temps, les Hawks s’en sortent massivement contre les LA Clippers. Atlanta a bondi de 21 points pour battre Los Angeles 102-95.

Le match de vendredi est le premier de deux affrontements en saison régulière. Les équipes se retrouveront le 18 mars lorsque le Thunder se rendra à Atlanta.

