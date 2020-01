Thunder se maintient au 13e rang du classement ESPN Power

Malgré la perte de trois de leurs cinq derniers matchs, le Thunder d’Oklahoma City se maintient au 13e rang dans la dernière édition de Power Rankings d’ESPN.

Le Thunder a présenté son mouvement jeunesse lors de la victoire de samedi contre les Trail Blazers, donnant aux gens un aperçu de ce qu’ils pourraient être sans Danilo Gallinari, qui se présente comme le joueur le plus convoité d’OKC à l’approche de la date limite des échanges du 6 février.

Oklahoma City a également obtenu des contributions limitées de Steven Adams, dont le nom a été mentionné en lien avec les Atlanta Hawks et les Los Angeles Clippers, car il était sur une restriction de minutes lors de son premier match après avoir souffert d’une contusion au genou droit.

C’est à cause de ce succès couplé à la volonté qu’ils échangeront ou non avec les questions que Royce Young pense que OKC est «l’équipe la plus intéressante de la ligue».

Ils pourraient être influents pour empiler les prétendants avec des joueurs qui font la différence s’ils décident de vendre, ils pourraient acheter à court terme eux-mêmes, ou ils pourraient se taire. Toutes les apparences suggèrent qu’ils veulent faire les séries éliminatoires, et avec un peu d’avance, ils pourraient faire un peu de vente et le faire de toute façon.

Trois de leurs quatre prochains matchs sont sur la route, dont le match de lundi à Houston.

Les Rockets ont dégringolé dans le Power Rankings, descendant au n ° 12 après avoir perdu cinq places par rapport au n ° 7 il y a une semaine. Leur récente diapositive est quelque chose que Tim MacMahon attribue à la fatigue.

Leurs deux partants qui ont enregistré le plus de minutes cette saison ont vraiment eu du mal pendant les cinq matchs. James Harden a une moyenne de 27,4 points – en baisse de près de 10 points par rapport à la moyenne de la meilleure saison de la NBA – sur 35,9% des tirs depuis le sol. P.J. Tucker, qui se bat contre un dard à l’épaule droite, a une moyenne de 2,4 points sur 23,5% des tirs.

Bien qu’il ne joue pas samedi, Gallinari devrait être de retour lundi après-midi, cependant, les Thunder sont 6-1 cette saison sans lui.

Oklahoma City et les Rockets ont partagé les deux matchs auxquels ils ont joué cette saison, la dernière une victoire de 113-92 en OKC le 9 janvier.

