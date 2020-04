Thunder se souvient de l’attentat d’Oklahoma City à l’occasion du 25e anniversaire

Pour ceux qui vivent dans et autour de la grande région d’Oklahoma City, la date du 19 avril ramènera toujours de terribles souvenirs.

En 1995, juste avant son 27e anniversaire, Timothy McVeigh a perpétré ce qui serait l’acte de terrorisme domestique le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis lorsqu’il a orchestré la terrible attaque qui a tué 168 personnes et blessé plus de 680 autres.

Ayant pris au sérieux leur lien avec la communauté, la gravité de l’incident et de son 25e anniversaire survenu cette année n’a pas été perdue pour le Thunder. En novembre dernier, l’organisation a présenté un maillot Nike «City Edition» spécial aux membres des familles touchées ce jour-là.

Ils ont suivi cet acte en portant les maillots dans un match pour la première fois lorsqu’ils se sont affrontés avec les Rockets de Houston le 9 janvier.

Dimanche, le Thunder a tweeté une photo du Mémorial national d’Oklahoma City avec un message: «Il y a 25 ans ce matin… Aujourd’hui et chaque jour, nous nous souvenons des 168 tués, de ceux qui ont survécu et de ceux qui ont changé à jamais dans l’attentat d’Oklahoma City. #Nous nous souvenons”

En novembre, lorsque l’organisation a fait la présentation du maillot aux familles touchées, Steven Adams a qualifié la cérémonie de «incroyable» et de «quelque chose d’incroyablement spécial», tandis que Chris Paul a souligné que le Thunder a fait un travail fantastique pour s’assurer que tous les joueurs de l’organisation comprennent leur histoire, même si de nombreux joueurs de l’équipe ne sont même pas nés en 1995.

Sans aucun doute, où qu’ils soient, ils se souviennent probablement aussi.

.