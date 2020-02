Thunder vs. Bucks Cotes, pronostics et pronostics: Giannis & Co. va-t-il traverser OKC sous-estimé?

Crédit:

Bill Baptist / NBAE via .. Sur la photo: Giannis Antetokounmpo # 34 des Milwaukee Bucks gère le ballon contre le Thunder d’Oklahoma City

28 févr.2020 14 h 33 HNE

Les fans et les parieurs de la NBA n’auraient pas pu demander un match plus intéressant dans un match qui opposerait une équipe potentielle de 70 victoires à l’une des meilleures histoires de la ligue.

Les Milwaukee Bucks accueillent le Thunder d’Oklahoma City qui vient de jouer jeudi et est revenu contre les Kings après avoir perdu 17 points au troisième quart. Le Thunder aura presque certainement des jambes fatiguées jouant sur une route consécutive vendredi soir.

Les Bucks en profiteront-ils et domineront-ils comme d’habitude? Nos experts font leur choix pour le match de ce soir aux heures de grande écoute ci-dessous.

Thunder at Bucks Cotes, pronostics et pronostics

Spread: Bucks -11,5

Plus / Moins: 229

Heure: 20 h ET

Chaîne de télévision: ESPN

Cotes du vendredi et via FanDuel.

La tendance des paris à connaître

L’Oklahoma City Thunder a été la meilleure équipe contre la propagation dans la NBA pour les parieurs à peu près n’importe quelle mesure. Ils ont le meilleur record ATS au classement général (38-21), les paris record ATS sur route (21-6) et le deuxième meilleur record ATS contre des équipes supérieures à .500 (16-9).

Ils doivent faire face à un test difficile ce soir sur la route dans le deuxième match consécutif contre la meilleure équipe de la NBA, mais se sont révélés solides dans ces situations. Ils ont une fiche de 8-0 lors du deuxième match consécutif, dont 6-0 consécutifs sur route, tous deux en tête de la ligue cette saison.

Matt Moore: Ne dormez pas sur OKC

Nous avons près de deux saisons complètes des Mike Budenholzer Bucks, avec essentiellement la même formation, le même système, les mêmes tendances et la même domination. Nous pouvons donc regarder les équipes contre lesquelles ils sont excellents et contre, parce que, eh bien, ils ne sont mauvais contre personne.

