Tilman Fertitta offre un taux de prêt record de 15% à d’autres entreprises

Le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, également propriétaire du groupe de restaurants Landry et de la chaîne de casinos Golden Nugget, offrirait aux prêteurs potentiels un taux d’intérêt d’au moins 15% pour participer à un nouveau prêt de 250 millions de dollars pour ses entreprises non-Rockets.

Les restaurants et casinos de Fertitta ont été en grande partie fermés depuis début mars en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui a également interrompu la saison 2019-2020 NBA pour le moment.

Concernant le plan de prêt pour aider à consolider ses autres entreprises, Davide Scigliuzzo et Jeannine Amodeo de Bloomberg écrivent:

L’homme d’affaires offre aux prêteurs potentiels un taux d’intérêt d’au moins 15% pour participer à un nouveau prêt de 250 millions de dollars pour ses casinos Golden Nugget et des centaines de restaurants sous l’égide de Landry’s Inc. qui ont été ravagés par le coronavirus, selon des personnes connaissant de l’affaire.

Le prêt, qui vient à échéance en octobre 2023 et est organisé par Jefferies Financial Group Inc., est l’un des nombreux leviers que Fertitta tire pour consolider la liquidité.

La société a déjà prélevé 300 millions de dollars sur les lignes de crédit existantes et Fertitta injecte 50 millions de dollars de sa propre trésorerie dans l’entreprise, a déclaré l’une des personnes, qui a demandé à ne pas être nommée car les détails sont confidentiels.

Dans des commentaires le mois dernier, Fertitta a indiqué qu’il avait dû réduire les heures pour le personnel horaire et licencier environ 40 000 employés en réponse aux retombées économiques des arrêts de COVID-19.

Fertitta, qui dit qu’il nourrit gratuitement ses 2000 employés de Houston dans l’un de ses restaurants fermés, a prévu que ses entreprises pourraient survivre à la pandémie aux taux actuels jusqu’à la fin de 2020.

Dans l’histoire de lundi, Bloomberg a cité une source disant que Fertitta considère le nouveau programme de prêt “comme une police d’assurance coûteuse dans le cas où aucune de ces entreprises ne pourrait rouvrir avant la fin de l’année”.

Sur la base des discussions initiales avec les investisseurs, le prêt est offert à un écart de 14 points de pourcentage par rapport au taux de référence interbancaire de Londres et à une remise d’environ 96 cents sur le dollar, ont déclaré les gens. Cela place le rendement global au-dessus de 15%. L’écart est le plus élevé jamais enregistré sur le marché américain des prêts à effet de levier, à l’exclusion des sociétés en faillite, selon les données compilées par Bloomberg.

Quant aux Rockets, ils devraient actuellement avoir la masse salariale n ° 6 de la NBA pour la saison 2020-21 à plus de 130 millions de dollars de salaire total. Bien que Fertitta n’ait mis en garde contre aucune conséquence financière pour la franchise de basket-ball en raison de la pandémie, il s’agit d’un scénario à surveiller si ses entreprises ne sont pas autorisées à rouvrir dans les semaines à venir.

Bien que tous les propriétaires de NBA ressentiront au moins certains effets financiers dus à la pandémie, Fertitta pourrait être touché de manière disproportionnée compte tenu de la nature de ses activités (divertissement, restaurants et hospitalité).

