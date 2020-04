Tilman Fertitta rejoint le conseil consultatif du gouverneur pour rouvrir le Texas

Le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, qui est également propriétaire du groupe de restaurants Landry et de la chaîne de casinos Golden Nugget, se joint au nouveau conseil consultatif spécial du gouverneur du Texas, Greg Abbott.

Le conseil se compose de 39 chefs d’entreprise de diverses industries, qui travailleront avec plusieurs responsables de la santé au sein de la Strike Force to Open Texas. La force de frappe est une équipe d’experts médicaux et de dirigeants privés et publics qui conseilleront Abbott sur la réouverture stratégique et en toute sécurité du Texas au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Voici comment le communiqué de presse officiel du gouverneur décrit le rôle de Fertitta et du conseil consultatif spécial:

Ces experts en santé développeront une architecture médicale pour tester et tracer de façon exhaustive le COVID-19 qui permettra aux Texans de commencer progressivement et en toute sécurité le processus de retour au travail et à d’autres activités.

L’équipe médicale travaillera aux côtés d’un conseil consultatif spécial qui partagera des idées innovantes pour aider les entreprises à rouvrir stratégiquement tout en limitant la propagation de COVID-19. Le conseil est composé de 39 chefs d’entreprise représentant les régions et les industries de l’État. Le conseil consultatif collaborera avec des groupes de travail pour élaborer des stratégies, des normes à l’échelle de l’État et des délais appropriés pour la réouverture.

La force de frappe commencera immédiatement à fournir des informations sur d’éventuelles ouvertures supplémentaires d’activités et de services au Texas conformément aux directives fournies par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Le gouverneur annoncera le 27 avril un plan révisé pour l’État sur la base de ces recommandations initiales.

La liste complète des membres est disponible via le communiqué de presse. La semaine dernière, Fertitta – qui a mis en disponibilité environ 45 000 travailleurs dans ses entreprises non-Rockets – a déclaré qu’il considérait la réouverture en mai comme une priorité.

Les Rockets devraient actuellement avoir la masse salariale n ° 6 de la NBA pour la saison 2020-21 à plus de 130 millions de dollars de salaire total. Bien que Fertitta n’ait mis en garde contre aucune conséquence financière pour la franchise de basket-ball en raison de la pandémie, il s’agit d’un scénario à surveiller si ses autres entreprises ne sont pas autorisées à rouvrir en temps opportun.

Bien que tous les propriétaires de NBA ressentent au moins certains effets financiers en raison de la pandémie, Fertitta semble être touché de manière disproportionnée compte tenu de la nature de ses activités (divertissement, restaurants et hospitalité).

