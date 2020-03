Tim Duncan fait ses débuts avec triomphe en tant qu’entraîneur-chef de la NBA

L’image n’était pas gaspillée et était un cadeau pour tous les amateurs de basket-ball. Tim duncan menant la San Antonio Spurs comme entraîneur principal Ce qui semblait impossible il y a un an s’est réalisé dans le duel des Texans devant Charlotte Hornets. Celui qui a été l’un des meilleurs pivots de l’histoire de la NBA, a fait ses débuts avec une victoire 103-104 et a montré un caractère remarquable à la tête de l’équipe, faisant preuve de dialogue et très au courant de tout ce qui s’est passé. Il y a la circonstance qu’il a partagé le terrain avec certains des joueurs qu’il dirigeait, comme dans le cas de Patty Mills, ce qui ne l’a pas empêché d’être au-dessus de tous et de faire preuve d’une grande intelligence émotionnelle.

Hahaha, regardez la stratégie magistrale et l’énergie secondaire contagieuse de l’entraîneur-chef des Spurs, Tim Duncan, ici. pic.twitter.com/ogo2oghSaj

“Cela n’a rien à voir avec le fait d’être assistant avec un entraîneur-chef. Je n’y étais jamais allé et ce fut une expérience formidable. Cela aurait pu être n’importe lequel des autres assistants, en fait nous l’avons jeté à la chance. C’était mon tour et c’était moi qui devais me mettre à dire des choses pendant 48 minutes aux joueurs, tandis que les autres techniciens ont fait un travail spectaculaire. Je me suis beaucoup amusé et je suis satisfait de la victoire “, a-t-il déclaré. Tim Duncan “Il a évidemment cette présence spéciale sur le terrain. Nous l’écoutons tous avec beaucoup de respect, c’est une personne calme et il fait des critiques constructives. J’ai perçu de nombreuses similitudes en ce qui concerne sa personnalité de joueur et d’entraîneur. Très attentif, compétent, rapide à résoudre les problèmes” Il a très bien réussi avec ses assistants et il est difficile de croire que c’était son premier match “, a-t-il déclaré. Patty Mills.

Un autre qui ne voulait pas manquer l’occasion de parler de Tim, était Demar DeRozan. “Cela a été amusant d’être entraîné par lui, en particulier pour un gars comme moi qui l’a affronté sur le terrain. Ce fut une journée inoubliable”, a déclaré le franchisé de certains San Antonio Spurs qui gardent leur rêve de devenir intact huitième à la Conférence de l’Ouest et jouer les séries éliminatoires un an de plus. Ce ne sera pas facile, mais rien ne peut être tenu pour acquis avec cette équipe qui a peut-être trouvé une nouvelle incitation avec cette escarmouche de Tim duncan comme entraîneur principal

