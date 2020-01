Tim Tebow reçoit une autre invitation à l’entraînement printanier des ligues majeures avec les Mets

Les Mets de New York ont ​​annoncé une foule d’invités non inscrits au camp d’entraînement printanier des ligues majeures, dont Tim Tebow, un mauvais joueur de baseball réputé. Mais c’est OK.

Les invités non inscrits – NRI, pour faire court – ne sont pas des joueurs inscrits sur la liste des 40 joueurs. Il s’agit généralement d’un mélange de jeunes espoirs internes et de certains anciens combattants signés pour des accords avec des ligues mineures. Tebow est quelque part au milieu; à 32 ans, il est trop vieux pour être une perspective réelle, bien qu’il soit revenu au baseball tard après avoir joué trois ans dans la NFL.

Il est également facilement le joueur le plus populaire du baseball mineur et plus connu que les scores des ligues majeures, qui ne peuvent pas être réduits. Il y a des billets d’entraînement au printemps à vendre, après tout.

La réaction courante à l’invitation de Tebow au camp de la ligue – qui s’est également produite en 2018 et 2019 – est qu’il prend une place loin d’un joueur plus méritant. C’est bien, mais je me demande aussi si c’est vraiment vrai. Il n’y a pas de limite uniforme sur les joueurs que les équipes peuvent avoir dans un camp de grande ligue, à part peut-être le nombre de stalles dans les vestiaires. Les camps d’entraînement de printemps des ligues majeures commencent généralement avec plus de 60 joueurs, donc nous descendons bien dans le tableau de profondeur pour un joueur que Tebow pourrait voler.

Il y a des avantages accessoires à avoir Tebow autour. Dans le pire des cas, ses coéquipiers de baseball ont le temps de se préoccuper du trophée Heisman, de deux titres nationaux en Floride et de remporter un match éliminatoire de la NFL. Les honoraires habituels de Tebow pour ses différents discours se situent entre 50 000 $ et 100 000 $, donc au moins, les Mets peuvent utiliser leur expert en motivation interne au simple coût d’une invitation de printemps.

Plusieurs récits de ses précédentes escapades printanières et de ses matchs dans les ligues mineures ont souligné l’éthique de travail et l’attitude intrépide de Tebow. Son éthique de travail a même été saluée en 2019 également, lorsque Tebow a organisé l’une des pires saisons chez les mineurs.

Tebow a frappé .163 / .240 / .245 en 77 matchs avec Triple-A Syracuse avant la fin de sa saison six semaines plus tôt avec une blessure au petit doigt.

Il y avait 334 joueurs Triple-A différents avec au moins 200 apparitions en plaques avec une équipe de la Pacific Coast League ou de la Ligue internationale. Seuls cinq d’entre eux ont affiché un OPS inférieur à 0,600, Tebow étant de loin le plus bas à 0,495. Personne d’autre n’était pire que 0,533.

Tebow avait la moyenne de frappeurs la plus basse, le pourcentage de base le plus bas et le pourcentage de frappes le plus bas du groupe. Il n’a touché que quatre circuits en une saison qui a connu une puissance sans précédent, avec une augmentation de 57% des circuits en Triple-A par rapport à l’année précédente.

Il est clair que Tebow ne s’entraîne pas au printemps pour des raisons de baseball. Mais l’entraînement du printemps est long et monotone, donc je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement une mauvaise chose d’ajouter un peu d’excitation. Même de la variété artificielle et commercialisée.