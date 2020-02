Timberwolves vs. Magic Odds, choix de pari: Blitzing tardif Sharp Action Spread NBA vendredi

Crédit:

Photo de Kevin C. Cox / .. Sur la photo: Steve Clifford du Orlando Magic

28 févr.2020 17h10

Les parieurs occasionnels ne tombent pas sur eux-mêmes pour parier ce soir les matchs des Timberwolves du Minnesota contre Orlando Magic NBA, et il semble que les joueurs tranchants n’en voulaient pas non plus.

Eh bien, c’était vrai jusqu’à cet après-midi, lorsque l’argent intelligent a commencé à couler sur le spread Timberwolves vs. Magic.

En fait, une deuxième vague d’actions brusques vient de frapper ce jeu, forçant un autre ajustement du spread à l’échelle du marché.

Analysons comment les pros parient Timberwolves contre Magic.

Timberwolves contre Magic Sharp Paris

Avec 64% des billets et 63% de l’argent reversés à Orlando, il est clair que la majorité des parieurs mettent les points avec le Magic.

