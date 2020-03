Timberwolves vs Pelicans Over / Under, Cotes des paris: Sharps Paris un total historiquement élevé

Crédit:

Ezra Shaw / .. Sur la photo: Zion Williamson

03 mars 2020 à 13h41 EST

Il est révolu le temps où un sur / sous NBA de 240 points annonçait l’actualité. Enfer, nous en avons eu 23 cette saison seulement, sans parler des 17 de la saison dernière.

Maintenant, les équipes de presse (pouvons-nous nous appeler ainsi?) Ne sortent que pour la foule de 245 ans et plus. Cela aide également quand un total historiquement élevé attire un peu d’action de parieurs pointus…

Chances à compter de lundi à 13 h 20 ET et via PointsBet. Obtenez jusqu’à 275 $ de paris gratuits sur PointsBet dès aujourd’hui ou consultez d’autres offres et avis sur le meilleurs paris sportifs en ligne.

Timberwolves vs Pelicans Over / Under, Sharp Betting

Dans l’état actuel des choses, le total des Timberwolves-Pelicans de ce soir est en forme pour être le deuxième plus élevé que nous ayons jamais enregistré (la base de données Bet Labs remonte à 2005). Au moment de la rédaction, il se situe à 247,5, ce qui serait au milieu des places n ° 1 et 2 de la liste.

Plus haut / plus bas NBA (depuis 2005)

250,5: Pelicans vs. Rockets (2 février 2020)

245: Bucks vs Pelicans (4 février 2020)

245: Rockets vs.Nets (1 novembre 2019)

245: Kings vs. Suns (3 avril 2009)

244: Suns vs. Warriors (15 mars 2009)

Lisez le reste de cet article GRATUITEMENT dans notre application

Ou les abonnés EDGE peuvent profiter de tous les articles à tout moment, n’importe où

Déjà membre EDGE?

Se connecter