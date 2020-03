Timberwolves vs Rockets Over / Under, Sharp Betting Pick: Comment les pros parient le total élevé

Crédit:

«C’est la saison des folies pour la NBA, apparemment.

Apparemment, tous les quelques jours, un autre sur / sous étonnamment élevé apparaît sur le tableau qui nous envoie dans les livres d’histoire pour savoir exactement où il se trouve sur la liste de tous les temps. En fait, sur les six jeux de notre base de données (depuis 2005) qui se terminent avec un total de 245 ou plus, quatre sont arrivés au cours des 37 derniers jours seulement.

Un cinquième semble être sur la bonne voie pour ce soir avec Timberwolves vs. Rockets (20 h HE).

Au moment de la rédaction du présent rapport, le total de 246,5 placerait ce match à égalité pour la troisième place depuis 2005 et serait la troisième fois que le Minnesota évolue dans le club des 245 joueurs et plus lors de ses cinq derniers matchs. Encore une fois, il n’y a eu que six matchs de ce type au cours des 14 dernières années.

Les parieurs ne sont pas exactement tombés amoureux de l’idée de s’attendre à une production offensive aussi lourde, car seulement 30% ont pris le relais depuis l’ouverture de cette ligne. Mais ce ne sont pas seulement les parieurs occasionnels qui ont trouvé leur chemin vers ce total.

Timberwolves vs Rockets Over / Under, Sharp Betting Pick

