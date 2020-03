Tireur d’élite du Texas Tech Jahmi’us Ramsey

La saison NBA est en pause et nous ne savons pas quand le basket-ball reviendra, ce qui signifie que nous commençons à regarder d’autres choses pour obtenir notre correctif de basket-ball. Pour les 76ers de Philadelphie, si la saison régulière est terminée, ils ont maintenant un choix de première ronde du Thunder d’Oklahoma City en raison de l’atterrissage à 22 du repêchage.

Dans ce cas, nous examinons une option de simulation de tirage de The Athletic’s Sam Vecenie qui a choisi les Sixers pour choisir un tireur d’élite de Texas Tech: Jahmi’us Ramsey.

Vecenie a écrit:

Je suis un peu moins enthousiaste à propos de Ramsey que certains ne le semblent. Une partie de moi se demande s’il fait assez d’autres choses en plus de marquer sur des pulls. Environ 68 pour cent de ses points cette saison sont sortis soit sur la pause, soit hors de coups de saut. Et il n’est pas particulièrement habile en tant que tireur au dribble, après avoir atteint un pourcentage de 33,3 au total efficace. Maintenant, il est très utile de tirer sur la capture, mais est-ce suffisant pour un enfant de 6 pieds 4 pouces? Pour les 76ers, je pense que vous pouvez prouver que c’est le cas. Ils ont besoin de quelqu’un comme Ramsey qui peut abattre des tirs et attaquer les fermetures.

Mais à un certain niveau, il est un peu difficile d’ignorer que la comparaison la plus évidente avec cette compétence est Rashad Vaughn. Ramsey est plus fort et a un meilleur cadre, mais Vaughn était de la même manière surtout un buteur qui avait des problèmes défensifs. Et pourtant, Ramsey n’aura plus la possibilité de s’entraîner et de faire ses preuves au-delà de son rôle chez Texas Tech. Quoi qu’il en soit, les équipes de la NBA sont très intéressées et le voient comme un jeu à l’envers intéressant.

La partie la plus importante sur laquelle les fans de Sixers devraient se concentrer est, bien sûr, le tournage. Ramsey a réussi 42,6% au plus profond de sa première année avec les Red Raiders. La seule chose qui va nuire à son stock de draft, c’est qu’il n’a pas eu la chance de participer à la plus grande scène du jeu: March Madness après son annulation en raison de COVID-19. Il ne pourra pas non plus obtenir d’entraînements privés, donc tout ce qu’il a fait pendant la saison.

Le seul côté positif si la saison régulière devait se terminer et aller directement aux séries éliminatoires lorsque le basket-ball reviendra finalement, c’est qu’ils obtiennent un choix au premier tour. Avec les problèmes de tir de l’équipe, Ramsey serait un bon choix pour eux.

