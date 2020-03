TJ Warren expulsé après 3 fautes rapides sur Luka Doncic

La superstar des Mavericks de Dallas, Luka Doncic, n’est pas un joueur facile à garder, et l’attaquant des Indiana Pacers TJ Warren peut en témoigner après avoir affronté le phénomène Mavs dimanche soir.

Warren a vu sa nuit écourtée en raison de graves problèmes lors du match sur la route des Pacers contre les Mavs à l’intérieur de l’American Airlines Center. Le swingman de 6 pieds 8 pouces a commis une faute trois fois sur Doncic en 15 secondes.

TJ Warren a commis une faute après avoir ramassé trois fautes en une possession gardant Luka. pic.twitter.com/HYR7LSbKM1

– SportsCenter (@SportsCenter) 9 mars 2020

Avec moins de quatre minutes à jouer, les Pacers ont installé leur meilleur défenseur de l’aile, Warren, pour tenter de ralentir le haras slovène. Le swingman de 6 pieds 8 pouces a été appelé pour sa quatrième faute personnelle après avoir tenté de pousser le ballon loin de Doncic dans le bloc inférieur.

La paire a recommencé sur le poteau bas dans la possession qui a suivi, alors que le jeune Mavs a de nouveau appâté Warren pour une autre faute personnelle – quelques secondes seulement après l’appel précédent.

Conscient que son défenseur a déjà commis cinq fautes, le sophomore de 21 ans a utilisé une fausse tête astucieuse pour se débarrasser de Warren. Doncic a absorbé le contact et s’est mis en ligne. Pour aggraver les choses pour Indy, la faute disqualifiante de Warren les a également pénalisés.

Les Pacers, cependant, ont quand même réussi à s’échapper avec une victoire serrée de 112-109 sur les Mabs. TJ Warren avait 16 points et huit planches avant de commettre une faute. Luka Doncic, quant à lui, a mené Dallas avec 36 points, 10 rebonds et huit passes décisives.

