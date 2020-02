Tobias Harris a une grosse soirée, les Sixers en short shorthanded 115-106

La soirée a été difficile pour les 76ers de Philadelphie. Chaque fois qu’une équipe perd ses deux meilleurs joueurs, sans parler de deux des meilleurs joueurs de la ligue, c’est toujours un défi, peu importe qui est l’adversaire.

Jeudi, ils ont trouvé un moyen de le faire.

Tobias Harris a fait un bond en avant en marquant 14 points dans le quart d’ouverture sur son chemin à 34 pour le match alors que les Sixers ont éliminé les New York Knicks 115-106 pour passer à 28-2 à domicile. Harris a également réussi sept rebonds et sept passes décisives.

Harris avait l’air du joueur que cette équipe attend jeudi. Il a été agressif tôt et souvent, il a pris de gros coups quand ils étaient nécessaires, et il n’a pas reculé devant la pression supplémentaire avec les blessures de Ben Simmons et Joel Embiid. Il leur a donné le ton tôt.

Un grand swing dans ce match a été le troisième trimestre lorsque les Sixers ont obtenu un gros quart de Josh Richardson. Le vétéran tireur n’a marqué aucun but en première mi-temps, mais est ressorti fort dans le troisième en marquant 10 points sur son chemin à 11 pour le match. Al Horford a connu un solide jeu complet de 15 points, sept rebonds et neuf passes décisives alors qu’il a connu une grosse soirée de rebond.

Shake Milton continue d’impressionner en remplaçant Simmons alors qu’il a récolté 19 points et quatre passes décisives tout en tirant 6 pour 7 depuis le sol et un parfait 5 pour 5 depuis les profondeurs. Il a été une belle surprise au milieu de tout le drame qui entoure cette équipe.

Les Sixers doivent maintenant utiliser ce jeu comme un tremplin pour leur prochain road trip. Les quatre équipes qu’ils affronteront sont beaucoup plus coriaces que les malchanceux Knicks débutant dimanche avec les Los Angeles Clippers.

