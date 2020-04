Tobias Harris aime absolument Michael Jordan, «The Last Dance»

Alors que tout le monde est installé à l’intérieur et essaie de se protéger en quarantaine, tout le monde du sport a les yeux rivés sur «The Last Dance» qui met en valeur Michael Jordan, Phil Jackson et les Chicago Bulls. Cela inclut l’attaquant des Philadelphia 76ers Tobias Harris qui s’amuse pendant cette série documentaire en 10 parties.

L’attaquant des Sixers a repris son compte Twitter “Nice Kicks” et il a essentiellement tweeté en direct dimanche soir les deux épisodes qui mettaient en évidence la rivalité de Jordan avec les équipes “Bad Boys” des Detroit Pistons et un voyage à Las Vegas de Dennis Rodman.

Un téléspectateur a pu voir que Jordan ne pouvait toujours pas laisser le manque de respect des Pistons après avoir quitté le sol sans une poignée de main en 1991. Il ne pouvait tout simplement pas le laisser partir et sa rivalité avec Isiah Thomas était limpide.

La saison précédente, Scottie Pippen a eu une migraine lors du septième match et les Bulls sont tombés aux mains des Pistons. Lorsque le jeu a été lancé, Jordan ne semblait pas content du jeu de la migraine.

Harris s’amuse définitivement tout au long de cette série documentaire. La bonne nouvelle est qu’il reste encore six parties de cette série. La mauvaise nouvelle est que lui et tous les autres devront attendre une semaine pour la partie 5.

.