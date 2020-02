Tobias Harris des Sixers n’a aucune mauvaise volonté envers Clippers pour le commerce

Cela fait un peu plus d’un an que les 76ers de Philadelphie ont acquis Tobias Harris des Los Angeles Clippers dans le cadre d’une décision qui a envoyé la recrue prometteuse Landry Shamet à Los Angeles. Depuis lors, Harris a signé un contrat de 180 millions de dollars sur 5 ans avec les Sixers et il a mis en place des chiffres solides avec les Sixers.

Philadelphie a acquis Harris afin de les aider à franchir une nouvelle étape dans l’échelle de la Conférence de l’Est et à devenir des prétendants au championnat, ce qu’il a pu faire. Los Angeles a pris la décision de vider l’espace de la casquette et de poursuivre une superstar, ce qu’ils ont fait à Kawhi Leonard tout en récupérant Paul George.

Pour cela, Harris n’a aucune mauvaise volonté envers les Clippers. C’était juste des affaires.

“Aucune déception, ils ont fait un pas”, a-t-il déclaré. «De toute évidence, le déménagement a payé pour eux avec le talent qu’ils ont obtenu en agence libre. Nous avons fait un pas ici et cela a fonctionné des deux côtés, donc il n’y a pas de mauvaise volonté. »

Ce n’était pas la première fois que Harris était échangé à mi-saison avec une équipe. En fait, c’est en fait la quatrième fois de sa carrière que cela lui arrive. Donc, quand il affrontera son ancienne équipe mardi pour la première fois depuis l’accord, il n’y a pas d’émotion ou de motivation supplémentaire, juste du basket.

“Ce sera comme affronter une autre bonne équipe”, a-t-il expliqué succinctement. “Je suis ravi de relever le défi pour nous-mêmes en tant que groupe d’exceller et d’être une excellente équipe.”

Pointe de Philadelphie et de Los Angeles à 19 h 00 EST du Wells Fargo Center.

