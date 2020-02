Tobias Harris disponible pour le match des 76ers contre les Hawks d’Atlanta

Tobias Harris a été amélioré pour devenir actif pour le match des Philadelphia 76ers contre les Hawks d’Atlanta lundi soir.

Harris a subi une contusion au genou droit contre les Milwaukee Bucks samedi, mais est resté dans le match et a terminé avec environ 31 minutes de jeu. Il avait 11 points et cinq rebonds.

Il n’a pas encore raté de match cette saison. Au cours des trois années précédant cette saison, Harris a joué les 82 matchs deux fois et 80 matchs une fois. Sa capacité à poser le ballon au sol et à pouvoir tirer depuis les profondeurs est un luxe indispensable pour cette équipe. De plus, il a continué de s’améliorer défensivement, donc c’est important pour eux.

Les Sixers ont besoin de Harris, en particulier avec Ben Simmons blessé au dos. Adrian Wojnarowski d’ESPN a tweeté Simmons subit un traitement pour une blessure qui devrait être pire qu’un problème quotidien.

Harris est en moyenne de 18,9 points, 6,8 rebonds et trois passes décisives par match cette saison. Il tire 47,1% du terrain et 35,5% au-delà de l’arc.

Le match des 76ers et des Hawks au Wells Fargo Center commence à 19 h. Lundi.

.