Tobias Harris dit que les Sixers doivent trouver le rythme pour se remettre sur la bonne voie

Les Philadelphia 76ers étaient sur une lancée. Ils ont remporté deux victoires très impressionnantes à domicile contre les Lakers de Los Angeles puis, dans des circonstances extrêmement difficiles, ils ont éliminé les Golden State Warriors.

Ensuite, ils ont pris la route. La route n’a pas été bonne pour les Sixers car ils ne sont plus qu’à 9-17 du Wells Fargo Center avec la défaite samedi contre les Celtics de Boston. Les Sixers ont tiré à seulement 36,9% du sol dans la nuit et ils n’ont pas pu trouver un rythme avec Joel Embiid étant le pire alors qu’il a tiré 1 pour 11 dans la nuit.

“Nous devons juste reprendre notre rythme, je pense que tout le monde”, a déclaré Tobias Harris. «Nous devons obtenir notre rythme, nous devons retrouver notre chimie et notre flux de retour. Je pensais que ce soir, ils sont sortis et étaient l’équipe la plus physique. C’était l’équipe la plus dominante. Nous avons essayé de faire quelques runs qui n’ont tout simplement pas fonctionné, mais nous avons dû retrouver notre rythme. »

Les Sixers n’ont tiré que 7 pour 33 en profondeur avec Al Horford en tirant 1 pour 6, Embiid pour 0 pour 4, Harris 1 pour 2 et Shake Milton pour 1 pour 4. Ce sont des tirs qu’ils ont faits lors de leurs deux matchs à domicile, alors maintenant il s’agit de remettre ce rythme sur la route.

“Nous ne coulions pas comme nous l’avons été”, a déclaré Ben Simmons, de Harris. “Donc, il a définitivement raison dans cet aspect des choses.”

Philadelphie doit pouvoir trouver un rythme offensif et un flow. Ils doivent être en mesure d’afficher Embiid bas et de pouvoir espacer correctement autour de lui. Ce n’est pas facile à faire, mais quand ils sont capables de le faire, il est difficile d’arrêter.

“Nous devons obtenir un peu notre identité sur la façon dont nous jouons”, a ajouté Harris. “En ce moment, c’est comme si nous essayions de comprendre beaucoup de choses sur le sol. Vous savez, ça nous fait mal. “

Le mot chimie a été important pour les Sixers toute la saison et il sonne vrai en ce moment. Ils doivent être capables de se ressaisir. Un affrontement avec le Miami Heat lundi se profile et ce sera la différence entre terminer la série de la saison à égalité ou finir avec un déficit de 3-1.

Ils auront beaucoup de terrain à rattraper au classement s’ils ne peuvent pas le faire lundi.

