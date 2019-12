Tobias Harris dit que les Sixers jouent au niveau de leur adversaire après la défaite

Les 76ers de Philadelphie ont remporté des victoires impressionnantes au cours de la saison 2019-2020, notamment des victoires sur les Celtics de Boston sur la route et des victoires sur les Milwaukee Bucks, les Toronto Raptors et le Miami Heat. Cependant, ils ont également beaucoup de pertes déroutantes.

Par exemple, vendredi soir, ils sont tombés sur l'Orlando Magic qui est un adversaire moins important que certains autres. C'est la deuxième fois que les Sixers ont perdu contre le Magic cette saison et cela soulève des questions sur qui ils peuvent vraiment être.

"Je pense que nous jouons au niveau de notre adversaire, que ce soit une équipe terrible, une équipe médiocre ou la meilleure équipe de la NBA", a déclaré Tobias Harris. «Je pense que c'est quelque chose que nous devons comprendre comme une unité de la façon dont nous pouvons jouer à un niveau élevé chaque soir. Ce soir, nous ne l'avons pas fait. "

Orlando, une équipe des séries éliminatoires en 2019 et le huitième tête de série de la Conférence de l'Est, a joué avec une physique que les Sixers ne correspondaient pas et c'est une grande préoccupation pour eux d'aller de l'avant.

"Vous devez également leur donner du crédit", a ajouté Harris. «Ils ont exécuté toute la nuit. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient offensivement. Défensivement, ils avaient un plan de match sur la façon dont ils voulaient nous jouer et je ne pense pas que nous ayons fait un bon travail d'adaptation à la façon dont ils nous jouaient défensivement. "

Ce qui est décevant, c'est que les Sixers savaient que cela entrerait en jeu vendredi. Ils savaient qu'ils avaient du mal avec des adversaires moindres et médiocres et ils ne sont toujours pas venus avec la bonne énergie ou le bon sens de l'urgence pour que celui-ci soit fait.

"Nous connaissions l'accord", a ajouté le vétéran petit attaquant. «Chaque adversaire offre un aspect différent, un élément différent du jeu et nous avons dû trouver des moyens, quel que soit l'adversaire, de trouver des moyens d'aller vers ce qui nous procurera la victoire et une victoire et ce soir, nous n'avons pas respecté le script de ce qui aurait pu nous obtenir cela. "

Harris avait 24 points et 11 rebonds et Joel Embiid avait également 24 et 11 planches pour mener les Sixers, mais ce n'était tout simplement pas suffisant. L'équipe a réussi 10 tirs à 3 points, mais en réalité, cinq d'entre eux sont venus dans la finale 1:29 dans une tentative désespérée de revenir dans le match.

Compte tenu des tendances de cette équipe, ils sortiront forts samedi lorsqu'ils affronteront le Miami Heat, mais même s'ils le font, cela ne résout pas leurs problèmes de jeu au niveau de leur adversaire. Peu importe qui c'est, Philadelphie devrait sortir forte à chaque fois.

Cela pourrait être un peu de temps pour une introspection alors qu'ils poursuivent leur quête d'un championnat.

